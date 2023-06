«La femme silencieuse», Janet Malcolm

Le destin tragique et l’oeuvre plutôt mince de l’Américaine Sylvia Plath (1932-1963) n’en finissent pas d’alimenter la légende, cette femme dont la poésie et l’unique roman aux accents autobiographiques, La cloche de détresse (1963), sont nourris de son mal de vivre et de sa dépression. Paru à l’origine en 1994, La femme silencieuse. Sylvia Plath et Ted Hughes, de la journaliste américaine Janet Malcolm (1934-2021), l’une des grands plumes du New Yorker, tente d’y voir plus clair. À travers une enquête fouillée et méticuleuse, l’autrice examine la relation tumultueuse entre la poète d’Arielcet son mari, le poète anglais Ted Hughes, largement tenu responsable de tous les malheurs de l’écrivaine et de son suicide à l’âge de trente ans. À contre-courant, Janet Malcolm remet en question cette vérité posthume, parlant à tout le monde et renvoyant dos à dos les multiples querelles des biographes et de ses nombreux admirateurs — à commencer par certaines lectrices féministes. Ce faisant, elle nous offre une fascinante réflexion sur l’art de la biographie, qui est celui, au fond, de faire parler les morts.

La femme silencieuse. Sylvia Plath et Ted Hughes ★★★ 1/2 Janet Malcolm, traduit par Jakuta Alikavazovic, Sous-Sol, Paris, 2023, 240 pages