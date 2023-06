Faut-il relire... Gabrielle Roy?

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, place à Gabrielle Roy (1909-1983), celle que plusieurs ont longtemps réduite au succès considérable de Bonheur d’occasion (1945). Un an après sa mort, non seulement allait-elle revivre grâce à un livre remarquable, «La détresse et l’enchantement» (1984), mais cette autobiographie donnerait également un nouveau souffle à une oeuvre tout aussi exceptionnelle et longtemps négligée.

« Si Gabrielle Roy n’avait pas confié ses manuscrits à François Ricard, nous ne nous parlerions pas aujourd’hui. »

Sur ce point, Sophie Marcotte, professeure au Département d’études françaises de l’Université Concordia, est catégorique. Celle qui fut une grande collaboratrice du regretté essayiste (La génération lyrique) et professeur de lettres à l’Université McGill voit en Ricard bien plus que le biographe de la romancière née à Saint-Boniface, au Manitoba. En effet, il a pris grand soin de mener à terme son oeuvre ultime, La détresse et l’enchantement, et de publier plusieurs textes inédits, tous aux Éditions du Boréal, dont sa correspondance avec ses proches, jetant ainsi un éclairage singulier sur sa vie et son oeuvre.

La rencontre entre François Ricard et Gabrielle Roy fut d’abord strictement littéraire, Sophie Marcotte évoquant un essai publié en 1975 chez Fides dans la collection Écrivains canadiens d’aujourd’hui. « C’était la première véritable synthèse de son oeuvre, et elle l’a lue avec beaucoup de plaisir, agréablement surprise du grand respect de son analyse. » Par la suite, il est devenu en quelque sorte le gardien de son écriture, une collaboration qui n’est pas étrangère au succès posthume, et durable, de l’autrice de Ces enfants de ma vie (1977) et de La route d’Altamont (1966).

Au moment de cette association, il persistait autour de Gabrielle Roy quelques malentendus, qu’elle-même ne cherchait plus à dissiper ou à expliquer. Cette Franco-Manitobaine se qualifiait de fédéraliste, mais ne brandissait ni drapeau ni pancarte, refusant également l’étiquette de féministe, très inconfortable aussi à l’idée que l’on puisse assimiler Bonheur d’occasion à un roman emblématique de la Révolution tranquille. « Elle refusait de militer, peu importe la cause, précise Sophie Marcotte, et ne voulait pas être impliquée dans aucun débat. Elle a consacré sa vie à l’écriture, et au diable le reste ! » Dans le contexte politiquement survolté des années 1960 et 1970 au Québec, ce silence était souvent mal perçu au sein des milieux littéraire et artistique.

Seule avec sa plume

Cette position exigeante suscite beaucoup d’admiration de la part de l’écrivain Daniel Grenier, qui a récemment publié Héroïnes et tombeaux (Héliotrope). Originaire de Brossard, ce diplômé de l’UQAM en études littéraires a par la suite vécu dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, ce qui lui a inspiré son tout premier livre, Malgré tout on rit à Saint-Henri (Le Quartanier, 2012), assumant pleinement sa filiation avec la romancière.

« Je ne la nomme jamais dans ce recueil de nouvelles, ni Bonheur d’occasion, précise Daniel Grenier, mais il y a plein de petits clins d’oeil, dont une référence à Mireille Deyglun (l’interprète de Florentine Lacasse dans l’adaptation cinématographique et télévisuelle de Claude Fournier, en 1983). C’est un parcours initiatique et un pèlerinage, me sentant un peu comme Gabrielle Roy à l’époque, très proche de ce quartier, et pourtant étranger. »

Extraits « Et le bonheur que les livres m’avaient donné, je voulais le rendre. J’avais été l’enfant qui lit en cachette de tous, et à présent, je voulais être moi-même ce livre chéri, cette vie des pages entre les mains d’un être anonyme, femme, enfant, compagnon que je retiendrais à moi quelques heures. Y a-t-il possession qui vaille celle-ci ? Y a-t-il un silence plus amical, une entente plus parfaite ? » Rue Deschambault « Maman disait toujours qu’un jour sûrement le bonheur passerait par chez nous. De peur qu’il ne se trompe de route, j’allais l’attendre au coin de notre petite rue Deschambault, le coin qui donnait sur l’espèce de campagne que nous avions alors là-bas, en ce temps-là, et que je pensais être déjà la plaine parce qu’on voyait loin. Il ne me semblait pas possible que le bonheur pût venir d’ailleurs qu’à travers ce grand paysage de songe. Il y avait un arbre, au loin, qui ressemblait à un être en marche, et j’ai longtemps pensé que ce pouvait être lui. Seulement il restait toujours au même point comme s’il s’était arrêté pour réfléchir et ne se décidait plus à repartir. » La détresse et l’enchantement

Celui qui habite maintenant Québec, tout comme la romancière jusqu’à la fin de sa vie — et peut voir de son domicile la bibliothèque Gabrielle-Roy —, encourage jeunes et moins jeunes à plonger dans son univers et à redécouvrir Bonheur d’occasion « parce qu’il y a dans ce livre tout ce qu’elle fera plus tard ». La manière dont elle tisse son oeuvre étonne encore Daniel Grenier, admiratif devant « son désir de retrait de la vie publique pour se consacrer exclusivement à l’écriture. Je ne connais pas beaucoup d’écrivains qui pourraient faire la même chose aujourd’hui ». Alors que l’époque est au déballage de soi et aux confidences médiatiques, on a effectivement du mal à imaginer l’ancienne maîtresse d’école se plier à ces figures imposées.

Arrivée tardive et triomphale sur scène

Or, Gabrielle Roy est résolument « dans une écriture de l’intime, du quotidien », selon Marie-Thérèse Fortin, comédienne et ancienne directrice du théâtre du Trident, à Québec, et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal. Sa conviction repose sur une fréquentation profonde, habitée par ses livres depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec, dans les années 1980, et dans la foulée de la parution de La détresse et l’enchantement. « Je trouvais le titre extraordinaire, et c’est exactement ce que je vivais comme actrice à la sortie du Conservatoire », dit-elle en riant.

Sur un ton plus sérieux, elle qualifie de « choc » sa première lecture de La détresse et l’enchantement, découvrant une écrivaine « très humaniste et d’une grande lucidité sur la condition des femmes, celles aux familles nombreuses et aux destins sacrifiés ». C’est d’ailleurs ce qui émane de son spectacle solo du même nom présenté à Montréal en 2018, puis à Québec et à Saint-Boniface, inspiré de ce livre (« un ouvrage de 600 pages transformé en récit qui en compte 60 ! »), mis en scène par Olivier Kemeid, l’aboutissement d’années, ou plutôt de décennies, de réflexions et de lectures publiques.

Voir Gabrielle Roy Il est possible de visionner la pièce La détresse et l’enchantement, créée par Marie-Thérèse Fortin et Olivier Kemeid, sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; l’accès est gratuit pour les abonnés. Quant à la série Le monde de Gabrielle Roy, scénarisée et réalisée par Renée Blanchar, mettant en vedette Martine Francke et Gaston Lepage, elle évoque l’enfance de celle qui écrira plus tard La petite poule d’eau (1950) et Alexandre Chenevert (1955). On peut la visionner sur tou.tv. Une deuxième saison est en cours de tournage au moment où ces lignes étaient écrites.

À la blague, Marie-Thérèse Fortin considère comme une chance collective que Gabrielle Roy se soit détournée de ses rêves d’actrice, raison de son séjour à Paris et à Londres avant la Deuxième Guerre mondiale, « car elle était écrivaine dans l’âme ». Ce qui ne l’empêchait pas d’être drôle et expressive, comme l’illustre l’actrice sur scène. « Olivier et moi, nous nous sommes inspirés d’une anecdote racontée par Jacques Godbout lors d’une rencontre à Petite-Rivière-Saint-François. Un peu distante au début, elle s’est mise à mimer, à imiter des voix, pour raconter un voyage — la comédienne n’était pas loin ! »

Or, son théâtre était surtout intérieur, et ses convictions, le plus souvent exprimées dans ses livres. Qu’il s’agisse de justice sociale, de paix, de multiculturalisme, ou lorsqu’il est question de la langue française parlée un peu partout au Canada par des gens « traités en inférieurs », selon ses propres mots, Gabrielle Roy livrait tous ses combats avec sa plume et rien d’autre. Ce qui ne l’empêchait pas de souffrir, parfois amèrement, de l’incompréhension qui persistait autour de sa démarche après l’immense succès de Bonheur d’occasion, couronné du prix Femina en 1947, moussant davantage les ventes en librairie et lui procurant une aisance financière qui allait lui permettre de se consacrer entièrement à l’écriture.

« Pendant longtemps, les critiques littéraires commençaient toujours leurs analyses en disant “Le nouveau roman de celle qui a écrit Bonheur d’occasion”, souligne Sophie Marcotte. Grâce à La détresse et l’enchantement, l’aboutissement de son projet littéraire, plusieurs ont redécouvert son oeuvre, reconnaissant qu’ils avaient passé à côté de quelque chose. »

Quant à Daniel Grenier, il voit en elle un idéal « de bienveillance et de sérénité dans l’écriture », regrettant que de telles qualités soient associées « à la mièvrerie, à un manque de profondeur ». « Pourquoi devrions-nous être des Anne Hébert ou des Hubert Aquin et écrire dans la souffrance ? déplore celui qui est également traducteur. Quand on me demande à quelle enseigne je loge, je n’hésite pas à dire : Gabrielle Roy. »