Librairie Racines: porte-voix des minorités

Au cours des prochaines semaines, Le Devoir propose une incursion dans des librairies indépendantes uniques et ancrées dans leur communauté pour faire découvrir les histoires, les rêves et les coups de coeur de celles et ceux qui les portent à bout de bras. Aujourd’hui, on vous présente une librairie qui met de l’avant des auteurs autochtones et racisés.

La littérature est arrivée tard dans la vie de Gabriella Garbeau. La fondatrice de la librairie Racines, qui baigne aujourd’hui chaque jour dans des oeuvres qui changent le monde, a longtemps associé la lecture à une tâche. « Les livres qui étaient imposés par le programme scolaire ne me touchaient pas. Comme petite fille noire, je m’y reconnaissais rarement. »

Tout change lorsqu’une enseignante propose à sa classe, au début du secondaire, de lire Le journal d’Anne Frank (1945), dans lequel une jeune fille juive allemande raconte l’exil de sa famille aux Pays-Bas et son séjour forcé de deux ans dans la minuscule annexe d’une entreprise, à Amsterdam.

« Cette histoire d’humanité et d’empathie m’a permis de comprendre des choses sur mes privilèges, sur les préjugés et sur les injustices, dit Gabriella Garbeau. Je n’étais plus la même personne en fermant ce livre, ce qui, pour une enfant, était une expérience absolument bouleversante. Pour la première fois, j’ai compris que la littérature avait un pouvoir, celui de nous amener à réfléchir, à nous questionner sur ce que l’on tient pour acquis. C’est à ce moment que j’ai commencé à me laisser guider par mes intérêts et mes émotions, plutôt que de laisser les autres décider pour moi. Et ça a changé ma vie. »

Or, la jeune femme ne tarde pas à se retrouver dans un cul-de-sac. Sur les tablettes, l’offre se révèle plus limitée qu’escomptée. « J’ai vite fait le tour des auteurs et des sujets politiques qui me ressemblaient. » Dès lors, Gabriella Garbeau rêve de contribuer à combler ce manque. « En parlant autour de moi, j’ai découvert que les oeuvres existaient, mais qu’elles étaient toutes dispersées et peu mises de l’avant. Pour changer les choses, j’ai décidé de mettre en lumière ce qui était déjà là, en créant un espace de diffusion qui célébrerait des voix issues de communautés culturelles. »

En 2017, la librairie Racines ouvre ses portes. D’abord située sur le boulevard Henri-Bourassa, à Montréal-Nord, la boutique vend des romans, des essais, des recueils de poésie et de la bande dessinée engagés, écrits par des auteurs autochtones et racisés, en plus de mettre de l’avant une impressionnante sélection de littérature jeunesse qui brille par sa diversité. « Je sais à quel point ça peut avoir un impact, pour un jeune, de se reconnaître ou de pouvoir s’identifier à un personnage. Malheureusement, une grande partie de notre offre jeunesse est en anglais, car l’offre québécoise est encore très limitée. »

Offrir un espace de discussion

Quelques années plus tard, en 2021, la librairie déménage ses pénates sur la Plaza Saint-Hubert. « La pandémie nous a contraints de réduire les heures d’ouverture et la superficie. » Avec son offre unique et sa vitrine accrocheuse, le commerce ne tarde pas à faire sa place dans le quartier.

« Au début, notre mission attirait des gens de partout à Montréal et beaucoup de touristes. Nous sommes à la croisée de tellement de courants. Quiconque cherche un magasin “black-owned” ou une librairie plus politisée nous trouve facilement. Mais de plus en plus, les résidents du coin entrent, posent des questions, s’intéressent, notamment quand un événement positif ou négatif fait l’actualité », explique Gabriella Garbeau, citant l’exemple du tragique assassinat de George Floyd, aux États-Unis, le débat sur le racisme systémique ou encore la visite de Michelle Obama à Montréal.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Plus qu’une clientèle, c’est d’abord et avant tout une communauté que cherche à bâtir la libraire autour de Racines. « Je pense que les gens nous visitent d’abord et avant tout pour la conversation. On a créé un espace sécuritaire, où tous peuvent débattre, raconter leur expérience, parler sans crainte de sujets qui peuvent être tabous ailleurs. Nous portons fièrement notre mission antiraciste. Nous ne voyons pas les librairies comme des lieux neutres, mais comme des endroits qui peuvent changer les choses en prenant position. »

Gabriella Garbeau et son équipe n’hésitent jamais à créer des partenariats ou à participer à des activités organisées par des organismes qui prônent une vision inclusive et égalitaire. Cet hiver, par exemple, ils ont offert des livres lors de l’événement Here and Queer, organisé par Fierté Montréal dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

Récemment, la librairie a aussi accueilli le lancement de l’essai Il fallait se défendre (2023), publié chez Mémoire d’encrier, qui raconte l’histoire du premier gang haïtien à Montréal, et remet en question les préjugés et les réponses du public à l’égard des jeunes racisés et criminalisés. « Entendre les témoignages d’hommes qui étaient là au moment des faits et qui voyaient leur histoire racontée pour la première fois, c’était un moment inoubliable. Peu d’espace leur permet de s’exprimer comme ça. »

Pour la libraire, ce sont souvent les moments les plus simples, issus du quotidien, qui la rendent fière du chemin parcouru. « Lorsqu’une petite fille ou un petit garçon s’arrête, les yeux brillants, en regardant notre vitrine, c’est très valorisant. L’année dernière, on y a installé un père Noël noir. Ce petit geste a tellement changé de choses. On a imposé des conversations à des parents, on a permis à plusieurs enfants de percevoir cet imaginaire autrement. Ça résume entièrement notre mission. »

Alors que la librairie est bien établie et connaît de plus en plus de succès, Gabriella Garbeau songe à passer le flambeau. « Je pense que d’autres personnes pourraient être en mesure de pousser Racines encore plus loin, de faire encore plus de bien dans la communauté. » La libraire, pour sa part, ne compte pas baisser les bras. Ses prochains objectifs pourraient bien la mener à avoir une influence encore plus grande. « Je rêve maintenant de me lancer en littérature jeunesse. » Voilà qui promet !

Les coups de coeur de Gabriella Garbeau Le livre qui t’a donné envie de lire

Le journal d’Anne Frank (Le livre de poche, 2017) Le livre qu’on te demande le plus souvent

Survivre au taf. Stratégies d’autodéfense pour personnes minorisées (Éditions Daronnes, 2022) Ta recommandation du moment

Il fallait se défendre (Mémoire d’encrier, 2023) Ton autrice préférée

Dorothy W. Williams, une femme noire dont le travail de recherche extraordinaire a permis de mettre en lumière l’histoire des Noirs à Montréal, et de tracer le chemin pour une multitude de jeunes militantes comme moi.