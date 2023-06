Notre sélection jeunesse du mois de juin

Fenêtre sur le quotidien

Rejouant l’imagier de façon atypique en offrant un ouvrage à mille lieues du convenu, Émilie Chazerand et Anna Wanda Gogusey offrent un petit album aux grands possibles. Entre ce « Début » où « tout commence » et cette « Fin » où « tout s’arrête », on trouve dans L’imagier — publié à La ville brûle — une centaine de mots puisés à même le quotidien, mais servis dans des définitions et des contextes qui étendent la portée de l’ensemble. Ainsi, en est-il, par exemple, de la Promenade, une « marche pour se détendre » et de la Manifestation, « une marche pour se défendre » ou encore du Soleil, ce « sourire chaud du ciel » et de la Pluie, « larmes des nuages ». Chaque double page se répond ainsi, décuplant l’effet de sens, transportant le lecteur dans un ailleurs tout aussi percutant qu’inattendu. Et, dans une relation de complémentarité, les illustrations d’Anna Wanda Gogusey prolongent la réflexion en offrant des scènes qui mettent en scène la mixité, où humains et animaux anthropomorphes se partagent l’espace de façon tout aussi naturelle que surréaliste. Fameux.

Marie Fradette

L’imagier

★★★★

Émilie Chazerand et Anna Wanda Gogusey, La ville brûle, Montreuil, 2023, 96 pages. Dès 6 ans.

Combat improbable

Un papillon se prépare une tartine de miel humée par un ours alléché. En deux temps, trois mouvements, l’ursidé avale goulûment le petit nectar sucré. Il n’en faut pas plus pour que le papillon, vexé, affronte le balourd jusqu’au lever du jour. Petit poème écrit par Margaret Wise Brown (1910-1952), L’ours et le papillon est une ode au courage et à l’amitié. Si le texte bref permet de saisir tout en subtilité la relation improbable qui se joue entre les deux comparses, l’affrontement prend des airs de danse grâce aux illustrations aériennes et colorées de Marije Tolman. Présentées sur des doubles pages, les scènes regorgent de vie, peuplées de nombreux papillons qui virevoltent autour des deux personnages portés entre ciel et terre. Différentes scènes se jouent autour et sous eux permettant de saisir en un coup d’oeil l’esprit de l’affrontement. La beauté de l’album tient d’ailleurs beaucoup à cette flamboyance desservie par les illustrations et aux contrastes forts entre les couleurs qui rappellent la profondeur du style d’Anne Herbauts. À découvrir.

Marie Fradette

L’ours et le papillon

★★★★

Margaret Wise Brown et Marije Tolman, traduit par L.-J. Landais, Albin Michel Jeunesse, 2023, 32 pages. Dès 3 ans.

Trésors du fleuve

Pour sa deuxième incursion du côté de la littérature jeunesse, après une relecture amusante de l’histoire de La princesse et la grenouille (Violette et Fenouil), l’autrice Dominique Fortier propose un récit d’apprentissage « marin » qui s’avère tout aussi charmant, entre autres grâce à ses accents oniriques. Une histoire dans une bouteille raconte les vacances de Maxime, un garçon de la ville qui passe ses étés sur les rives du Saint-Laurent auprès de son grand-père Émile. Cet ancien bâtisseur de goélettes fait découvrir à son petit-fils les richesses qui jonchent les berges du grand fleuve, celles de son ciel étoilé, l’utilité des phares et les secrets de la construction de navires miniatures que l’on embouteille pour les faire voyager sur les mers, malgré leur fragilité. Les superbes illustrations de Steve Adams, qui exploitent à merveille la thématique maritime, ajoutent un supplément d’âme à l’écriture dépouillée et élégante de ce conte à hauteur de jeune homme rêveur.

Amélie Gaudreau

Une histoire dans une bouteille

★★★1/2

Dominique Fortier et Steve Adams, La Bagnole, Montréal, 2023, 32 pages. Dès 4 ans.

Amitié marine

Deux loups solitaires, l’un à quatre pattes, l’autre à deux, ont du mal à trouver leur place dans leur société respective. Par le plus grand des hasards, ils vont faire connaissance en pleine mer et s’apprivoiser mutuellement. C’est là l’essentiel de ce récit initiatique et poétique, imaginé par l’autrice Isabelle Wlodarczyk et l’illustratrice Clémentine Pochon, qui offre une réflexion intéressante sur la quête d’identité. Il s’adresse d’abord aux petits du préscolaire et du primaire, mais il risque également d’interpeller les plus vieux qui les accompagneront dans leur lecture. Sa structure narrative, construite autour de magnifiques diptyques, met en lumière ce qui distingue les protagonistes de leur groupe d’appartenance et ce qui favorisera leur improbable amitié. La prose poétique simple, comprenant tout de même quelques mots plus ardus qui donneront aux apprentis lecteurs à fouiller dans le dictionnaire, ajoute à cette montée dramatique toute douce, qui réchauffe le coeur, pour peu qu’on s’y laisse emporter.

Amélie Gaudreau

Le loup, le vieil homme et la mer

★★★★

Isabelle Wlodarczyk et Clémentine Pochon, D’eux, Sherbrooke, 2023, 36 pages. Dès 3 ans