«Le wokisme serait-il un totalitarisme?»: les réflexions de Nathalie Heinich

Qu’est-ce que le wokisme, selon certains des plus récents essais publiés en France ? Pour le psychologue Gad Saad, c’est « un virus de la pensée », un mal américain qui contamine la République. L’économiste Nicolas de Pape (Tout doit disparaître) y voit un nihilisme « au centre d’une révolution culturelle jamais vue dans l’histoire contemporaine ». La journaliste Carine Azzopardi parle du « cache-sexe de l’islamisme ».

La sociologue de la culture Nathalie Heinich rajoute de l’hyperbole apocalyptique jusque dans le titre de son nouvel essai, Le wokisme serait-il un totalitarisme ? (Albin Michel).

« La sensibilité antitotalitaire est très forte à gauche », explique en entrevue au Devoir la chercheuse membre de l’Observatoire des idéologies identitaires. « En France, la gauche a été fortement traumatisée par ce qui est arrivé au mouvement communiste — à savoir 50 ans de déni des crimes du stalinisme alors que les antistaliniens avaient raison. Moi, je pense qu’on est aujourd’hui en France dans une position analogue à celle des communistes d’il y a 50 ou 70 ans, qui, lorsqu’ils osaient parler du goulag, se faisaient traiter d’agents du grand capital. »

Vraiment ? N’y a-t-il pas là un procédé de rhétorique, un point Godwin, un reductio ad Hitlerum (ou Stalinum) ? « Évidemment, le wokisme n’est pas un régime totalitaire, comme essaient de me le faire dire des gens qui me prennent pour une imbécile », répond Mme Heinich.

« On n’est pas sous un régime woke. Mais il y a une mentalité totalitaire, où l’on retrouve par exemple l’assignation obligatoire à une communauté, la préférence systématique donnée à l’idéologie plutôt qu’à la science, et la passion pour la censure par la cancel culture. »

Dans son livre, elle parle en fait surtout d’un « totalitarisme d’atmosphère » en utilisant une formule de Gilles Kepel accolée au djihadisme. Mme Heinich a d’ailleurs participé au séminaire Violence et dogme du politologue Kepel à l’École normale supérieure de Paris, le 31 mai dernier, en ne publicisant pas sa conférence pour éviter les manifestations des ennemis de la liberté universitaire.

Une dépolitisation ?

De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-elle exactement ? Le wokisme est décrit dans l’essai de Mme Heinich comme « une injonction à l’éveil systématique envers toutes formes de discrimination à l’égard des minorités, qu’elles soient ethniques, religieuses, sexuelles ou autres ». Ces luttes sont évidemment associées au progrès et à la justice.

Un lien fondamental s’établit avec l’identitarisme. Cette notion traite chaque individu en fonction d’une communauté d’appartenance qui serait en même temps une communauté victimaire — celle des femmes, des Noirs ou des peuples autochtones, par exemple.

« C’est cette tendance à interpréter l’ensemble du monde social à la lumière d’une conception communautarisée du monde et d’une division binaire un peu primaire — entre dominants et dominés, victimes et coupables — qui constitue le wokisme », précise la sociologue en entrevue. « On nous reproche parfois de mettre tout et n’importe quoi sous ce terme, mais c’est parce que tout et n’importe quoi est utilisé par les promoteurs de ce courant. »

Les critiques féroces ratissent large, elles aussi. Pour ses adversaires, la notion parapluie abrite des approches des sciences sociales (les études du genre, par exemple), des outils méthodologiques (l’intersectionnalité), des courants idéologiques (la décolonisation) et des mouvements sociaux (#MoiAussi).

Les wokistes s’activent surtout à l’université (et encore, surtout dans les départements des sciences humaines) et dans le monde culturel. La sociologue Heinich, qui a consacré des milliers de pages à l’étude de la culture, des arts et des artistes historiques et contemporains, parle de lieux animés par des privilégiés pouvant se concentrer sur des luttes symboliques.

« On est face à une forme de déréalisation du monde, une forme de dépolitisation — ou plutôt de surpolitisation — sur des enjeux symboliques qui s’accompagne d’une dépolitisation des enjeux réels. »

Au lieu de lutter auprès des femmes des banlieues d’origine musulmane livrées à la pression communautaire des islamistes, « les partisans de l’écriture inclusive préfèrent donc exiger qu’on écrive auteure ou autrice », ajoute Mme Heinich. Au lieu de s’activer contre les injustices socioéconomiques ou les problèmes environnementaux, les wokistes « font du prosélytisme pour le transgenrisme ou la transidentité, dénoncent un colonialisme essentiellement imaginaire, un soi-disant racisme d’État », dit-elle.

Un terme instrumentalisé

Pourtant, aucun intellectuel ne se déclare ouvertement wokiste. Le terme woke, comme ses dérivés, a aussi mauvaise réputation auprès des néoprogressistes qui y voient une caricature ramenée à quelques excès, une arme de dépréciation massive de leurs justes causes. Sans oublier que les réussites d’annulation de livres ou de spectacles viennent plus souvent de la droite aux États-Unis.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat à l’investiture républicaine pour la prochaine élection présidentielle des États-Unis, n’a d’ailleurs que ce mot à la bouche pour attaquer les libéraux et les démocrates. En fait, il utilise l’adjectif woke (« éveillé »), mais pas le substantif wokisme, une spécificité francophone.

Le mot censé désigner un mouvement politico-idéologique a été utilisé plus de 5000 fois dans les médias français depuis les premières occurrences à la fin de 2020. Mathieu Bock-Côté, sociologue médiatique conservateur québécois devenu übercommentateur de l’actualité des deux bords de l’Atlantique, a été l’un des premiers à bastonner cette piñata idéologique.

Mme Heinich ne le mentionne même pas en bibliographie de son livre. « Il est très brillant sur le sujet, mais je ne suis pas du tout sur la même ligne que Mathieu Bock-Côté de ce point de vue là », explique-t-elle.

« Je veux casser cette identification de l’antiwokisme à la droite en montrant que même si le wokisme défend des causes parfaitement légitimes d’un point de vue progressiste, contre les injustices et les discriminations, il le fait de façon telle qu’on ne peut pas le suivre sans régresser et trahir les valeurs de la gauche. »

Elle écrit qu’on peut combattre le wokisme sans refuser le combat contre les discriminations. Elle persiste par contre à croire que ce qu’on donne à lire dans les cours universitaires ou à montrer dans les musées doit être exclusivement basé sur la valeur et non pas sur l’identité des personnes. « Les causes au départ sont légitimes, résume-t-elle. Mais la façon de les défendre peut totalement [les] dévoyer. »

Tout ça n’est pas très jojo. Et pourtant, le livre se ferme sur un appel à l’humour, en rappelant que plusieurs controverses se sont focalisées sur la question des caricatures. Le sectarisme woke serait imperméable au rire, comme les staliniens d’autrefois. « La grande différence entre les wokes et les antiwokes, c’est que les antiwokes sont capables d’humour », conclut Nathalie Heinich.

Salve sur SLĀV L’essai Le wokisme serait-il un totalitarisme ? ne traite pas de l’annulation des représentations du spectacle SLĀV, il y a exactement cinq ans, au Théâtre du Nouveau Monde. Il aborde par contre la controverse entourant Kanata, autre oeuvre de Robert Lepage qui a fait l’objet de vives critiques pour appropriation culturelle quelques mois plus tard, à l’automne 2018, à Paris. La sociologue voit trois contresens dans ce genre d’interdits, illustrés par bien d’autres exemples. Le premier confond bien culturel et bien symbolique, celui-ci ne pouvant se réduire à une chose et donc être possédé exclusivement. « Ni les dreadlocks, ni le yoga, ni la dégustation du thé n’“appartiennent” aux Jamaïquaiains, aux hindous ou aux Asiatiques », écrit-elle. La deuxième méprise ignore la spécificité des productions culturelles, qui sont fondamentalement issues de métissages, d’emprunts et d’inspirations variées. Le dernier contresens transforme « un membre d’une supposée “communauté” en représentant autoproclamé de ladite communauté, alors qu’il n’en est que le porte-

parole autoproclamé, non désigné, non élu, non adoubé par l’ensemble de ses pairs ». Cet abus de pouvoir n’a d’ailleurs strictement aucun statut juridique ni même éthique l’autorisant à interdire quoi que ce soit, précise Mme Heinich.

Le wokisme serait-il un totalitarisme ? Nathalie Heinich, Albin Michel, Paris, 2023. Offert au Québec à compter du 10 juillet