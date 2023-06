Lettre à mon père

Cher papa, je t’écris du fond de l’abysse. Cette image peut sembler effrayante, mais c’est pourtant bien de là qu’une toute petite lumière persiste. Je souhaite qu’un jour le mot « noirceur » ne rime plus avec « peur ». Je ne crains plus de plonger, je sais respirer sous l’eau, après tout, je suis une sirène.

Mon parcours est particulier. L’on me croyait garçon et finalement, je suis femme. Femme, j’avance en ayant vécu deux adolescences, deux coming outs et deux vies d’adulte. Cartographier une deuxième vie exige patience, énergie, effort et beaucoup d’amour.

En t’écrivant, il y a du réconfort dans la noirceur qui couve, la noirceur placentaire d’où l’on arrive à la lumière. Je t’écris, puisque c’est la fête des Pères (un peu en retard certes, mais je trouvais important d’utiliser ma tribune dans ce journal prestigieux qu’est le Devoir pour m’adresser à toi).

Étant travailleur forestier, tu devais multiplier les absences pour le travail, pour nous offrir de la nourriture sur la table, pour nous offrir un toit afin que nous puissions construire nos « moi » respectifs. J’ai malgré tout vécu tes absences comme un abandon. Pardonne-moi si ce fut ainsi. Dans l’enfance, nous intégrons même les choses que nous ne comprenons pas et l’arbre grandit avec les nutriments du sol qu’on lui a désigné.

Et moi, je ne peux qu’écrire que si c’est pour avoir les larmes qui franchissent la frange de mes cils, que pour avoir mal aux mains et me ramener à l’existence. J’admire mes larmes. Elles sont des guerrières qui peuvent mettre fin à une guerre livrée à l’intérieur de soi. Écrire est pour moi un sport extrême nécessaire. Alors je t’écris cette lettre pour être, pour aller au-delà de qui je suis.

Cher papa, tu m’as vue être le fantôme de moi-même, être ce petit garçon triste qui ne comprend pas les rôles à endosser en tant qu’homme et j’ai longtemps eu honte de ne pas pouvoir remplir ce rôle. Dans nos années 1990 de fin fond de village, sans aucune information sur la transidentité, nous vaguions de question en question sans le moindre début de réponse. Nos silences étaient si lourds que nos lèvres en étaient tétanisées, et un jour, nous avons perdu la parole. Les années passaient et le silence s’agrandissait dans la tectonique de notre incompréhension. Ensuite, l’adolescence fut constituée d’une procession de fuites.

Papa, je sais que tu m’as aimée, que tu m’aimes, mais je te demande pardon. Pardonne-moi cet amour qui tombait au sol sans que je puisse l’intégrer, cet amour que je voulais saisir de mes mains enthousiastes, mais qui s’envolait aussitôt. J’en cherchais la trace dans les nuits les plus froides. Pardonne-moi de ne pas su avoir su synthétiser cet amour que tu donnais à un garçon qui n’était pas moi. Je t’ai tant cherché dans le visage des hommes à qui je demandais s’ils m’aimaient.

Cher papa, je n’ai jamais oublié le goût des repas que tu cuisinais lors de nos pauses du midi à l’école, tes chansons d’Elvis et ta voix similaire. Quelle enfance heureuse, quand on y pense, maman faisait jouer du Joe Dassin et toi tu chantais Elvis.

Tes absences ont fait en sorte que tes retours étaient toujours une célébration. Ça me revient en mémoire maintenant que je ne suis plus en mode survie, maintenant que je me lève le matin et que je peux remercier la vie alors que j’ai surmonté ma peur de vivre seule pendant un an et que je suis devenue adulte à trente-deux ans, alors que j’ai arrêté de boire pour m’empoisonner, alors que j’aime, dans toute ma vérité, et que j’apprends à m’aimer enfin.

Tu fais partie de ma vérité, papa, et je t’en remercie. Si je peux aller aussi loin dans la vie, c’est en partie grâce à ta dévotion laissée en héritage pour les gens aimés, ta dévotion pour le travail mené dans un but altruiste.

C’est une belle histoire, au fond, chaque fois que tu te réjouis pour ta fille trans qui réussit, chaque fois que tu admires celle qu’elle a toujours été.

Merci papa, d’être là, plus que jamais.