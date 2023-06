La Livrerie: suivre son cœur

Au cours des prochaines semaines, Le Devoir propose une incursion dans des librairies indépendantes uniques et ancrées dans leur communauté pour faire découvrir les histoires, les rêves et les coups de coeur de celles et ceux qui les portent à bout de bras. Aujourd’hui, La Livrerie, une coopérative de travail qui se veut aussi un espace de vie.

Il y a trois ans, Mylène Abboud et Marie-Odile Cormier ont tout plaqué — emploi, stabilité, prévisibilité — pour s’investir dans un projet de coeur, qui répondait à leurs valeurs et à leur vision d’un avenir plus juste, plus inclusif, plus vert et plus communautaire. En collaboration avec deux autres partenaires, elles ont ouvert au printemps 2020 La Livrerie, une coopérative de travail située rue Ontario, dans le quartier Centre-Sud à Montréal.

Mylène Abboud n’avait jamais travaillé dans le milieu du livre avant de se lancer dans cette belle aventure. « Ça faisait plusieurs années que je souhaitais voir une librairie sur Ontario. Pour moi, il était clair qu’il ne fallait pas se contenter d’une boutique ordinaire. Je souhaitais travailler avec plusieurs personnes, avoir un conseil d’administration, être en phase avec une forme d’économie sociale vers laquelle on devrait collectivement de plus en plus se tourner. »

Marie-Odile Cormier, pour sa part, a quitté l’emploi de professeure de littérature qu’elle occupait depuis une quinzaine d’années au cégep du Vieux Montréal dans l’espoir de créer un milieu de travail dans lequel elle pourrait exister pleinement, dans un bonheur renouvelé. « J’ai trouvé tout ça à La Livrerie. Je travaille avec des collègues d’exception, qui me permettent d’être moi-même. Je passe mes journées entourée de livres, à discuter avec des gens qui sont aussi avides de lecture que moi. »

La Livrerie propose aussi un espace café, où les clients peuvent s’attabler, prendre le temps de discuter ou de faire une pause, tout simplement. « On travaille depuis le début à ce que notre librairie soit un espace culturel où l’on reçoit des événements, où l’on propose des ateliers et permet aux gens de créer des habitudes, de faire des rencontres. On détiendra aussi bientôt un permis de bar pour pouvoir offrir des boissons aux participants aux soirées et discussions qu’on organise. »

Investir la marge

Cette volonté de faire les choses autrement se reflète jusque sur les tablettes, qui ont été fabriquées à la main par les quatre libraires. « On rêvait vraiment de tout réaliser par nous-mêmes. Comptabilité, gestion du stock, organisation des événements, développement de liens avec le milieu du livre, choix des oeuvres… On n’est vraiment pas de trop à quatre pour tout faire », explique Mylène Abboud.

Les quatre copropriétaires choisissent minutieusement les livres qu’ils vendent et exposent sur leurs rayons. « Mylène a l’oeil pour repérer de véritables pépites », lance Marie-Odile Cormier. Ils choisissent des contenus qui les font vibrer, attirants pour l’oeil, qui répondent aux valeurs qu’ils souhaitent mettre en avant, ainsi qu’aux besoins des gens du quartier.

« Nous sommes une librairie généraliste, on retrouve donc autant des romans que des essais, de la poésie, des bandes dessinées et de la littérature jeunesse. Nous venons toutefois d’obtenir un agrément de librairie spécialisée en sciences sociales/société. Dans tous ces genres différents, on s’intéresse aux questions sociales et on choisit de mettre une certaine parole en lumière. On opte pour des oeuvres qui sont dans la marge, qui sont des moteurs de changement qu’on pourra porter et faire découvrir », indique Mylène Abboud.

Par le choix des ouvrages, la disposition harmonieuse des présentoirs, la musique apaisante et l’odeur de café qui donnent vie à l’endroit dès qu’on en franchit la porte, les libraires ont vraiment réussi à donner une âme à La Livrerie. Ici, les clients ont envie de flâner, de se reposer du rythme effréné du quotidien, de plonger dans ce que les livres ont de mieux à offrir.

« Lorsqu’on entre dans une librairie, la manière dont on est accueilli par ceux qui vivent les livres a une grande importance. Si j’ai l’impression qu’on me vend quelque chose, je ne serai pas touchée. Mais si on me parle d’une oeuvre comme d’une extension de soi, comme une pensée qui habite, qui change les perceptions, qui transforme, j’ai envie de l’absorber aussi. Ici, c’est le genre de conversation qu’on veut avoir », précise Marie-Odile Cormier.

Espace de vie, de culture

C’est une fierté, pour les deux complices, d’avoir pu créer un espace de vie propice au dialogue, à l’émergence de la pensée, au changement. « On développe des relations avec les clients, mais ils nouent aussi des amitiés entre eux. Certains voisins qui ne s’étaient jamais vraiment adressé la parole trouvent ici un contexte, une parole qui leur permet de se rencontrer et d’échanger. Les livres qu’on met de l’avant, les idées qu’on propage — les essais récoltent vraiment beaucoup de succès auprès des résidents du quartier — trouvent une résonance. C’est réjouissant », poursuit Mylène Abboud.

Cet esprit rassembleur participe aussi de la création d’une communauté culturelle au sein du quartier, d’un accomplissement en phase avec la volonté de l’arrondissement de faire du Centre-Sud un quartier culturel reconnu et structuré, avec la rue Ontario Est comme axe central. Marie-Odile Cormier vient d’ailleurs tout juste d’être élue représentante des commerces dans un comité chargé de formuler des recommandations.

« On a vraiment de beaux liens avec les autres commerçants. L’équipe du théâtre Prospero, qui se trouve juste de l’autre côté de la rue, vient régulièrement prendre un café. On commande aussi des livres en lien avec leur programmation et on reçoit les discussions avec le public qui suivent les représentations », précise-t-elle. L’équipe de La Livrerie entretient le même genre de relation avec l’Usine C. « On fournit aussi leur bouquinerie. »

Pour la suite, les deux libraires rêvent d’être encore plus ancrées dans la communauté. Dès la rentrée, elles pourront recevoir des commandes scolaires et fournir les rayons des bibliothèques municipales. « On a aussi décrété qu’on allait devenir une librairie de lancements, de rencontres avec les auteurs et autrices dans un lieu convivial, intime, qui sort un peu des cadres. On prépare aussi des clubs de lecture et des ateliers de création. Plus qu’un commerce, on veut être un lieu où les gens ont envie de prendre un verre le vendredi soir. »

Les coups de coeur de Mylène et Marie-Odile Le livre qui vous a donné envie de lire Marie-Odile Cormier : À l’adolescence, j’ai tripé sur Jeanne, fille du Roy de Suzanne Martel (Fides, 2004). Plus tard, ce sont des livres comme L’attrape-coeurs de J.D. Salinger (Pocket, 2005), L’avalée des avalés de Réjean Ducharme (Gallimard, 1982) et La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy (Boréal, 2000) qui m’ont fait comprendre le pouvoir salvateur de la littérature. Mylène Abboud : J’ai été bouleversée par les livres de Milan Kundera et d’Arto Paasilinna. Je ne peux pas hisser un seul livre. Le livre que vous recommandez le plus souvent M.-O. C. : À l’oeil nu de Maggie Roussel (Le Quartanier, 2022). M. A. : Morel de Maxime Raymond Bock (Cheval d’août, 2021) et Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel Darleux (Libertalia, 2019). Le livre qu’on vous demande le plus souvent M. A. : Depuis trois ans, il y a un enthousiasme constant pour Là où je me terre de Caroline Dawson (Remue-ménage, 2020), Kukum de Michel Jean (Libre expression, 2019) et Mille secrets mille dangers d’Alain Farah (Le Quartanier, 2021). M.-O. C. : Plus récemment, il y a eu un bel engouement pour Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette (La Mèche, 2022). Votre auteur préféré M.-O. C. : En roman : Margaret Atwood et Daniel Pennac. En bande dessinée : Mélanie Leclerc et Samuel Cantin. M. A. : Amin Maalouf. Votre recommandation du moment M.-O. C. : Galumpf de Marie-Hélène Poitras (Alto, 2023) et Le film de Sarah de Caroline Lavergne (Nouvelle adresse, 2022). M. A. : Crépuscule de Philippe Claudel (Stock, 2023).