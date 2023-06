«Stella Maris»: l’inconnaissable absolu

Difficile de ne pas lire Stella Maris, le douzième et ultime roman de Cormac McCarthy, qui forme un diptyque avec Le passager (L’Olivier, 2023), comme un roman testamentaire.

Dix ans après le suicide de sa soeur Alicia, enfant prodige et génie des mathématiques (« juste du sang et de la sueur », dira-t-elle), spécialiste de la théorie des topoï, Robert Western était emporté dans une mystérieuse cavale, de cabanes abandonnées en chambres de motels, du Wyoming à Ibiza.

Physicien, leur père avait travaillé au projet Manhattan avec Oppenheimer, qui a produit la première bombe atomique — qui se traduira par 100 000 personnes tuées sur le coup les 6 et 9 août 1945.

Alors que vibrent encore quelques énigmes obsédantes nées de la lecture du Passager, Stella Maris, sorte d’ovni dans l’oeuvre de McCarthy, n’apporte pas vraiment de réponses, mais en remet plutôt quelques couches.

À l’automne 1972, Alicia, juive, née à Los Alamos, vingt ans — peut-être l’unique protagoniste féminine dans toute l’oeuvre de McCarthy —, fait un retour volontaire à la clinique psychiatrique de Stella Maris, au Wisconsin, où elle a déjà séjourné deux fois. Son frère Robert étant dans le coma en Italie après un accident de course automobile, elle ne peut supporter la possibilité de perdre l’unique amour de sa vie, préférant « être morte avec lui que vivante sans lui ».

C’est en tout cas ce qu’elle croit, mais Le passager nous aura déjà appris ce qu’elle ignore, et qu’elle ignorera toujours : Bobby a survécu.

Mais quelles limites, frère et soeur, liés tragiquement par cet amour impossible, auront-ils franchies ? « Quelle était votre relation avec votre frère ? À votre avis ? Je ne sais pas. Moi non plus. » C’est l’une des nombreuses questions qui resteront ici sans réponse, avec « Où se trouve “la vérité de l’existence” » et « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ».

De toute façon, il « est fort possible que l’amour soit lui-même une maladie mentale », ajoutera Alicia, qui est aussi synesthète et violoniste de haut vol.

Dense, composé entièrement de dialogues entre Alicia et le psychiatre de l’institution au fil de quelques séances, Stella Maris est un prélude au suicide de la jeune femme. « Si le monde lui-même est une horreur, il n’y a rien à réparer et la seule chose qui pourrait nous être épargnée serait sa contemplation. »

Alicia, depuis l’âge de douze ans, a des « conversations secrètes avec des personnages soi-disant inexistants », des créatures qu’elle appelle ses « familiers », et qui « veulent faire du monde une chose à laquelle vous n’avez pas pensé », le mettre en question. Il n’est pas interdit de voir là, par ailleurs, un commentaire sur la fiction comme palliatif ou électrochoc.

Emportant toutes les clés avec lui, l’auteur de La route et de Méridien de sang est mort le 13 juin dernier à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à l’âge de 89 ans. Il a ponctué son dernier roman, sombre et dense, de réflexions philosophiques sur la nature de la réalité et de commentaires sur la science — de Berkeley à Schopenhauer, en passant par Carl Jung et Gödel.

Au psychiatre qui lui demande si elle croit qu’il y a une vie après la mort, Alicia répond sans détour : « Je ne crois pas qu’il y ait une vie avant la mort. » Un livre désespéré, dans lequel un McCarthy ventriloque et nihiliste se révèle hanté par l’autodestruction de l’humanité. « Le monde n’a rien créé de vivant qu’il n’ait l’intention de détruire. » Peut-on vraiment lui donner tort ?

Stella Maris ★★★ 1/2 Cormac McCarthy, traduit par Paule Guivarch, L'Olivier, Paris, 2023, 256 pages