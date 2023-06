«Papineau l’incorruptible»: l’universalisme de Papineau

Anne-Marie Sicotte est à la fois historienne et créatrice littéraire. Elle tente de réunir, dit-elle, une « enquête biographique amorcée il y a près de 15 ans dans l’histoire du XIXe siècle québécois et de ses sources archivistiques », au talent de la raconter de manière vivante, chose rare, don qu’elle a sans doute hérité de son grand-père, Gratien Gélinas. Elle le fait dans la première biographie complète de Louis-Joseph Papineau.

Intitulée Papineau l’incorruptible, l’ouvrage monumental se divise en deux tomes : « La flamme du patriote (1786-1832) » et « Le président rebelle (1833-1871) ». Chacun compte pas moins de 640 pages. Regorgeant de références érudites, ils permettent surtout à Anne-Marie Sicotte de faire revivre Papineau « dans toute son humanité », me souligne-t-elle, en rappelant que, « méconnu et encore controversé », il « est pourtant l’un des plus importants personnages historiques du Québec ».

L’historien Georges Aubin, spécialiste de Papineau et de son époque, comme en témoigne la multitude de livres qu’il leur a consacrés, me signale que la biographe nous révèle « un homme politique plus subtil en général que les gouverneurs envoyés par Londres chez nous. Même, précise-t-il, Durham, libéral britannique raffiné qui souhaitait la disparition du français populaire comme mesure de civilisation pour notre peuple, jugé arriéré, n’atteint pas son niveau culturel ».

Anne-Marie Sicotte ose décrire son ouvrage comme « une remise à jour de l’histoire du Québec après la Conquête de 1760, décrite comme elle est vraiment, insiste la biographe : une lutte collective, légale et parlementaire contre l’oppression, la corruption et la terreur militaire », contre le despotisme « d’une oligarchie qui contrôlait » le gouvernement colonial. L’historienne a le grand mérite de relier la résistance des Canadiens au joug étranger et l’éveil international des peuples assujettis d’alors.

D’après Anne-Marie Sicotte, « le tricolore à bandes horizontales ou verticales, dont les proportions et les couleurs symbolisent l’égalité relationnelle » des peuples, se répand, au XIXe siècle, dans des pays d’Europe, comme l’Italie, la Belgique, l’Irlande, et même dans des pays d’outre-mer. Selon la presse patriote, Daniel Tracey, illustre militant d’origine irlandaise, mort ici en 1832, travaillait « à soutenir nos droits, et surtout à y rattacher » nos concitoyens anglophones.

Le mouvement animé par Papineau dépassait de beaucoup la lutte ethnique pour atteindre les revendications des êtres humains de toutes origines, épris de modernité, de démocratie et de liberté. Il restera toujours d’une actualité lumineuse, n’en déplaise à ceux qui aiment le qualifier du mot très douteux de « nationaliste ». Voilà ce qu’Anne-Marie Sicotte nous enseigne en ne sacrifiant pas la beauté à la vérité.

Papineau l’incorruptible, tome 1 La flamme du patriote (1786-1832) ★★★★ Anne-Marie Sicotte, Carte blanche, Montréal, 2023, 640 pages