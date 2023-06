«Pageboy. Autoportrait d’un artiste», Elliot Page

« Alors me voilà, en train de vous écrire, à la fois plein de gratitude et terrifié », lit-on dès les premières lignes du livre. Reconnaissant de pouvoir écrire ce récit de vie, mais terrifié de s’ouvrir ainsi au monde entier sur ce qu’il a vécu de plus intime, Elliot Page est un acteur canadien né en Nouvelle-Écosse en 1987 qui a fait son coming out comme personne trans non binaire en 2020 après plusieurs années à vivre de l’anxiété et un mal-être général. Cette autobiographie illustre sans détour et souvent très crûment les épreuves qu’il a dû surmonter pour arriver à être celui qu’il a toujours su qu’il était. Transphobie, homophobie, agressions verbales, physiques et sexuelles — le tout dans un Hollywood baignant dans l’hypocrisie —, les expériences s’enchaînent à un rythme troublant et inimaginable, sans pour autant brosser un portrait d’une personne qui s’apitoie sur son sort. Une panoplie d’anecdotes ponctue le récit (tel que son amour pour le film E.T. et l’histoire de l’explosion d’Halifax) bien écrit tant pour ceux qui aspirent à mieux comprendre la réalité d’une transidentité que pour ceux qui l’expérimentent.

Pageboy. Autoportrait d’un artiste ★★★ 1/2 Elliot Page, Éditions Kero, Calmann-Lévy, New York, 2023, 287 pages