Entreprendre de voler un DVD porno à l’âge de (presque) 14 ans : c’est le genre d’ineptie qu’un adolescent, tout sauf normal, tente de faire pour être socialement accepté. Du moins, c’est ce que pensait Tom Felton à l’époque lorsqu’il s’est fait prendre la main dans le sac (ou le boîtier). C’est donc avec vulnérabilité que s’ouvre l’autobiographie de l’interprète de Drago Malefoy dans la saga Harry Potter. Ce thème berce l’oeuvre de celui désormais âgé de 35 ans qui revient sur les hauts et les bas (surtout) d’une vie qui s’est déroulée entre les plateaux et l’école. Celui surnommé à l’époque « branleur au balai » par ses camarades de classe raconte son histoire passée entre sa famille de moldus — des parents divorcés et trois grands frères aux influences discutables, mais incontestables — et sa famille de sorciers, le tout joliment illustré de quelques photos. Pêche à la carpe, secrets de plateaux, santé mentale, dépendance, bouffées d’air, amitiés et au revoir douloureux : le parfait équilibre entre l’anecdote et l’essentiel. Tout amateur de la saga ou bien de l’homme y trouve son compte dans cette lecture magnifiquement ficelée.

Par-delà la magie Confessions d’un sorcier ★★★★ Tom Felton, Éditions Leduc, Paris, 2023, 387 pages