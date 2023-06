«Philosophie de l’océan», Roberto Casati

Elle engendre des épopées, nourrit les populations, elle a autant le pouvoir de calmer que celui de détruire. La mer est à la fois un contenant et un contenu, si bien qu’on a du mal à la percevoir dans son étendue et dans toute sa complexité. À commencer par le lien étroit, symbiotique, qui nous unit depuis toujours à elle. C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin d’une philosophie de la mer, estime Roberto Casati, directeur de recherche en philosophie au CNRS, auteur de ce fascinant Philosophie de l’océan. Pour cela il faut commencer par regarder autour de nous. On verrait peut-être, pour commencer, que le plastique « est l’aspect le plus visible d’une négligence humaine qui dure maintenant depuis plusieurs siècles ». Tantôt théorique, tantôt personnel, Roberto Casati y parle aussi de navigation, d’histoire et d’océanographie, brassant à sa manière cet immense bouillon salé, nous portant à rêver et à songer dans un seul et même mouvement. Un appel urgent à changer notre rapport à la mer.



Philosophie de l’océan ★★★ 1/2 Roberto Casati, traduit par Carole Walter, PUF, Paris, 2023, 288 pages