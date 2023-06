La cure de jouvence du Boréal

Les temps sont aux changements chez Boréal, qui vient de déménager ses pénates dans un édifice des Entrepôts Dominion, situé au coeur de Saint-Henri, quartier si cher à l’écrivaine Gabrielle Roy (Bonheur d’occasion). Tout juste installée dans des locaux flambant neufs dont les grandes baies vitrées donnent une vue imprenable sur le bassin Peel, la maison d’édition a fêté dernièrement ses 60 ans d’existence avec tout le gotha littéraire québécois.

Monique Proulx, Robert Lalonde, Gilles Archambault ou Claudine Bourbonnais, les auteurs québécois se sont déplacés en grand nombre pour célébrer la longévité du Boréal, un incontournable dans le monde de l’édition. Même l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, qui y a publié ses mémoires, À visage découvert, a fait le déplacement pour une visite éclair. « Je veux bien parler de littérature, mais on ne parlera pas de politique. Je ne peux pas m’empêcher de lire, j’ai plusieurs livres sur mon chevet. En ce moment, je lis les classiques et quelques biographies », a-t-il lancé, large sourire, entre deux couloirs.

Mais chassez le naturel, il revient au galop. M. Bouchard ne s’est pas empêché de faire un peu de politique en appelant le gouvernement caquiste à soutenir davantage les auteurs et à faciliter une meilleure diffusion des livres québécois. « Je trouve qu’il y a trop de gens encore aujourd’hui qui n’ont pas les moyens d’acheter des livres, souligne-t-il. La subvention à l’édition, c’est bien, mais il faut aider les écrivains et les lecteurs. »

L’anniversaire a surtout été l’occasion de mettre à l’avant-plan Pascal Assathiany, ancien grand patron du Boréal. Après 33 ans de loyaux services, cette emblématique figure de l’ombre a cédé l’an dernier son poste de directeur général au tandem Gilles Ostiguy et Renaud Roussel. Catherine Ostiguy, qui conserve le secteur jeunesse, devient éditrice à temps plein. Quant à Jean Bernier, il demeure directeur de l’édition. « On honore Pascal qui, avec toute son énergie et ses connaissances, a permis de naviguer durant ces 60 ans », a déclaré Bernier.

Selon ce dernier, le changement de garde était nécessaire afin d’assurer la continuité de la maison. « Cela fait 33 ans que je suis chez Boréal et je n’ai pas vu le temps passer. Chaque livre est une aventure en soi et chaque écrivain est différent. J’ai rencontré des auteurs extraordinaires : Marie-Claire Blais, Gaétan Soucy ou Jacques Godbout. […] Sans changement, il n’y a pas de longévité, mais la continuité dans le changement. »

Le directeur de l’édition se dit d’ailleurs chanceux d’avoir pu mettre la main sur un trio qu’il qualifie de sans pareil. « L’édition est aussi une question de tradition, donc il s’agit de passer le témoin aux plus jeunes, ce qui est tout à fait normal, même si ce n’est pas si évident dans le milieu culturel québécois de trouver une relève de qualité. »

Dans un avenir plus ou moins rapproché, l’intelligence artificielle va probablement mettre son nez dans le milieu littéraire avec des textes bien documentés, mais je reste convaincu qu’aucune machine ne pourra jamais remplacer les livres d’auteurs

Il ajoute que les compétences sont, selon lui, bien réparties au sein de l’entreprise, notant au passage que Gilles Ostiguy, Renaud Roussel et Catherine Ostiguy évoluaient déjà au sein de la boîte depuis un certain temps. « Ce sont des passionnés du monde de l’édition et ils sont prêts à prendre le gouvernail de la maison. Chez Boréal, nous sommes au service des livres, et c’est dans la durée que ça compte. Gabrielle Roy est morte depuis 40 ans maintenant, mais ses livres, eux, sont toujours là. »

Un avis que partage sans broncher Pascal Assathiany, qui, sur le ton de l’humour, fait une allusion comique à son âge. « J’ai plus de 77 ans, alors je n’ai plus le droit de lire Tintin, dont le slogan était de 7 à 77 ans », déclare-t-il dans un éclat de rire.

Celui qui a mené la destinée du Boréal à partir de la fin des années 1980 croit que du sang neuf permettra à la maison de tirer son épingle du jeu dans un secteur en plein bouleversement chahuté par le numérique et la hausse des coûts d’impression du livre imprimé. « Le monde de l’édition réserve toujours des surprises, reconnaît-il. Il faut savoir naviguer contre les vents contraires, contre la financiarisation du milieu. Dans un avenir plus ou moins rapproché, l’intelligence artificielle va probablement mettre son nez dans le milieu littéraire avec des textes bien documentés, mais je reste convaincu qu’aucune machine ne pourra jamais remplacer les livres d’auteurs. »

Riche d’une carrière consacrée aux livres, ce Parisien de naissance, aux origines géorgiennes, est arrivé à Montréal dans les années 1970. Antoine Del Busso le recrute chez Boréal, qui ne publiait alors que des sciences humaines et des essais historiques. Entouré d’une équipe composée entre autres de François Ricard et de Jacques Godbout, Assathiany va ouvrir les portes de la maison d’édition à la littérature dans son ensemble. « Quand j’ai commencé dans le métier, il y avait quatre ou cinq maisons d’édition, se souvient-il. L’édition a depuis beaucoup évolué et elle s’est beaucoup diversifiée et développée. »

Pour qu’une maison puisse avancer longtemps et loin, il est crucial qu’elle s’entoure de personnes qui ont à la fois « la tête dans les nuages et les deux pieds sur terre », illustre Assathiany, qui est aujourd’hui président du conseil d’administration de la maison. « Si je me retire, ce n’est pas pour jouer à la belle-mère », précise-t-il le sourire aux lèvres. « On laisse ses enfants et ses petits-enfants entre les mains de gens compétents. Le Boréal, c’est la curiosité, l’imagination, l’écriture, et le tout, dans le respect de la liberté et de l’indépendance, car il faut le rappeler, qu’on est resté une maison indépendante. »

Le Boréal peut se vanter d’accueillir un immortel, Dany Laferrière, parmi les 850 auteurs de fiction et d’essais qu’il publie, dont de nombreux illustres représentants. Outre Gabrielle Roy, citons pêle-mêle Victor-Lévy Beaulieu, Simon Roy, Gilles Vigneault, Robert Lalonde ou Hélène Monette.

De son côté, Renaud Roussel rappelle la diversité de la boîte. « On continue d’accueillir chaque année beaucoup de nouveaux auteurs, de jeunes romanciers et de jeunes essayistes, et notre objectif est vraiment d’aller chercher les voix émergentes de la littérature d’aujourd’hui et de demain. »