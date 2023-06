Notre sélection polar du mois de juin

Familles, je vous adore !

Benjamin Stevenson est Australien, il pratique le stand-up sur scène, le roman au clavier. Et tout cela se voit, se lit, déboule, s’entrechoque dans Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu’un, forme d’hommage aux temps d’Agatha Christie et à l’époque où le pratiquant de la fiction policière suivait les 10 commandements de Ronald Knox. En clair et plus contemporain, qui a aimé le long métrage Knives Out de Rian Johnson s’éclatera dans cette histoire autoréférentielle à souhait où l’auteur dit tout dès le départ (jusqu’au numéro des pages où il y aura des morts) avant de se jouer du lecteur. Un jeu qui se joue à deux : on rigole de chaque « côté » de ce bouquin mettant en scène les grandes retrouvailles, en pleine tempête dans un hôtel isolé, de la famille Cunningham au sein de laquelle, oui, tout le monde a tué. Mais tout le monde n’est pas meurtrier ou meurtrière pour autant. Ça ferait une bonne série télévisée ? Justement, ça s’en vient. HBO la mitonne.

Sonia Sarfati

Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu’un

★★★★

Benjamin Stevenson, traduit par Cindy Colin Kapen, Sonatine, Paris, 2023, 442 pages

Nordique, mais pas trop

Même campé un peu au sud du territoire officiel occupé par les ténors du polar nordique, Dernière fête, de Clare Mackintosh, est battu par un fort souffle scandinave. Pour ce nouveau roman, plus riche que le très bien reçu Otage, l’autrice britannique regarde près de chez elle, à la frontière entre l’Angleterre et le pays de Galles. Le village s’appelle Cwm Coed ; le lac, Llyn Drych ; la victime, Rhys Lloyd. Côté anglais de l’étendue d’eau, dans cette nature sauvage et belle, ce dernier a planté des chalets de luxe qui ne font pas l’unanimité. Par cette nuit de fête du 31 décembre, le « destin » frappe : l’homme est retrouvé, flottant dans les eaux claires, mais désormais troubles du lac. Une agente galloise du cru et un enquêteur anglais pas du coin travaillent le cas. Tandem dépareillé. Policiers abîmés par la vie. On connaît la chanson. Jusqu’à ce qu’on ne la connaisse plus. Dépaysant en lieux et « rebondissant » en intrigue, ce polar frisquet ne laisse pas le temps d’accrocher ses patins.

Sonia Sarfati

Dernière fête

★★★★

Clare Mackintosh, traduit par Françoise Smith, Black Lab, Paris, 2023, 428 pages

Le piège de la beauté

Jack, le nouveau guide de pêche à la mouche, se retrouve plongé dans le décor idyllique du Kingfisher Lodge, sur les hauts plateaux du Colorado. C’est un endroit fabuleux — une rivière sauvage et poissonneuse au fond d’un canyon boisé — , presque inaccessible, réservé aux « riches et célèbres » venus là pêcher la truite en laissant derrière eux la dureté du monde. Un rêve ! Surtout que sa cliente, Allison K, ne pêche pas pour la première fois, ce qui rend le travail encore plus intéressant. Mais malgré la beauté du lieu, le luxe de l’hébergement et la qualité de l’ensemble, quelque chose cloche. Cela tient aux autres pensionnaires du lieu et à quelques petits détails qui ne collent pas. Jack enquête discrètement, en touche, se lie à Allison et découvre le pot aux roses. Terrible, inacceptable. Tout cela est livré dans une écriture fascinante, bien rendue par la traduction et mêlant la contemplation et le suspens. Ajoutez un cadre d’une beauté à couper le souffle… et cela donne un auteur à découvrir absolument.

Michel Bélair

Le guide

★★★1/2

Peter Heller, traduit par Céline Leroy, Actes Sud, Arles, 2023, 301 pages

Froide vengeance

En plein hiver, de Montréal à Rivière-au-Renard en passant par la haute ville de Québec, trois corps sont retrouvés arborant un même indice clair : le dessin d’un papillon bleu. Comme si le tueur souhaitait qu’on l’identifie même si rien ne semble relier les victimes. Avant d’ameuter la population en parlant d’un tueur en série, les policiers du SPVM menés par l’équipe du lieutenant-détective Jack Barral se lancent dans une traque éperdue. Bientôt l’enquête permet d’identifier un mince point commun entre les trois victimes : une équipe de hockey dans une « ligue de garage » quelque part à la fin du siècle dernier. Les choses s’accélèrent encore plus lorsque la liste des victimes s’allonge… Une enquête touffue, systématique, fort bien menée. Olivier Challet s’y connaît en la matière puisqu’il a déjà publié une bonne demi-douzaine de polars pour ados chez le même éditeur. Ici, il est carrément passé dans la cour des grands avec une histoire solide portée par des personnages crédibles. À suivre…

Michel Bélair

Série éliminatoire

★★★1/2

Olivier Challet, Boréal « Noir », Montréal, 2023, 371 pages