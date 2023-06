Fin du bras de fer entre des écrivains et les Éditions Les Malins

Les auteurs des Éditions Les Malins n’ont rien touché durant plusieurs années des revenus provenant de la reproduction de leurs oeuvres. Fait inédit : leur éditeur, l’un des plus importants en littérature jeunesse au Québec, empochait l’entièreté des gains. Si cette pratique n’avait rien d’illégal, elle a néanmoins soulevé l’ire dans le milieu littéraire lorsqu’elle a été révélée au grand jour l’an dernier, ce qui a amené les Éditions Les Malins à changer leur façon de faire.

Les droits de reproduction s’appliquent notamment à l’utilisation d’extraits de livres dans le cadre du cursus scolaire. Il va sans dire que pour les auteurs jeunesse, cela représente souvent un revenu important.

La coutume au Québec veut que l’éditeur et l’auteur se divisent à parts égales les profits émanant de la reproduction d’un livre. Une norme qui n’a pas force de loi, mais que l’ensemble des éditeurs dans le milieu de la littérature respectaient, croyait Copibec, la société qui veille aux droits de reproduction au Québec. Le conseil d’administration de Copibec a été étonné d’apprendre au printemps 2022 qu’une maison d’édition aussi importante que Les Malins dérogeait à cet usage.

Les Éditions Les Malins ont publié plusieurs ouvrages à succès dans les dernières années, notamment la série La vie compliquée de Léa Olivier de l’autrice Catherine Girard-Audet, la soeur du président de la maison d’édition, elle aussi actionnaire dans l’entreprise. Les Malins éditent également Olivier Bernard, dit le Pharmachien, et les auteurs jeunesse à succès Daniel Brouillette et Marie Potvin.

Dossier réglé

Quelques auteurs s’étaient plaints l’an dernier auprès de Copibec de ne pas toucher 50 % sur leurs droits de reproduction avec les Éditions Les Malins, comme c’est le cas pour les autres maisons d’édition. L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), qui siège au conseil d’administration de Copibec, a dès lors envoyé une mise en demeure aux Malins, même si leur façon de faire n’avait rien d’illégal. Dans les contrats que signaient les auteurs avec Les Malins, il a été toujours été clairement stipulé que l’éditeur gardait 100 % des revenus tirés de la reproduction.

« Les Malins ont toujours dit qu’ils mettaient cet argent-là dans le marketing de leurs livres. Et c’est vrai que, contrairement à plusieurs maisons d’édition qui se contentent de publier les livres, Les Malins investissaient beaucoup dans la promotion », tempère Florence Darveau, qui travaillait pour cet éditeur jusqu’en décembre dernier. Également autrice représentée par Les Malins, elle dit toutefois toujours avoir eu un malaise avec cette façon de faire sur le plan éthique.

Les Éditions Les Malins ont finalement fait marche arrière l’an dernier et s’engagent à l’avenir à se conformer à la convention du 50-50. Qui plus est, la maison d’édition a dédommagé ses auteurs en leur versant ce qu’ils auraient dû empocher dans les trois dernières années pour les droits de reproduction si la norme du 50-50 s’était appliquée. On estime ce montant à « quelques dizaines de milliers de dollars ».

L’UNEQ considère maintenant qu’il s’agit d’un dossier réglé. À noter que le nouveau président du syndicat d’écrivains, l’auteur Pierre-Yves Villeneuve, n’a pas voulu commenter directement le dossier pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts : il est lui aussi édité par Les Malins.

Pas une erreur

Le président des Éditions Les Malins, Marc-André Audet, assume encore aujourd’hui sa décision d’avoir gardé la mainmise sur les droits de reproduction pendant une dizaine d’années. « Non, c’est vrai, ce n’est pas orthodoxe. Mais nous ne sommes pas une maison d’édition orthodoxe non plus. À faire comme les autres, on obtiendrait les mêmes résultats que les autres. Ce n’est pas orthodoxe d’annoncer autant d’adaptations télé pour des livres comme on le fait. Ce n’est pas orthodoxe en littérature de payer des espaces sur les autobus pour la promotion », souligne celui qui a fondé les Éditions Les Malins en 2008.

Durant les 12 premières années, très peu d’auteurs s’étaient plaints de ne pas toucher 50 % sur les droits de reproduction, affirme M. Audet. « C’était clairement indiqué dans nos contrats. On agissait à visière levée. Il n’y avait rien d’illégal », rappelle-t-il. Il faut dire que la reproduction représentait bien peu de sous à l’époque. Marc-André Audet rapporte, par exemple, avoir touché environ 16 000 $ en 2017. C’est donc à peine 8000 $ qui échappaient à l’ensemble des auteurs des Malins.

Les choses ont changé toutefois durant la pandémie. Les revenus tirés de la reproduction ont littéralement explosé. Avant même la mise en demeure de l’UNEQ, Marc-André Audet indique qu’il avait pris l’initiative de verser à ses auteurs 25 % des droits de reproduction. Face aux critiques, il a en effet fini par plier et il a pris exemple sur la quasi-totalité des maisons d’édition en redistribuant 50 % de ces revenus aux auteurs.

Le président des Éditions Les Malins tient à préciser que l’avertissement de l’UNEQ n’a rien à voir avec ce revirement de situation. Il estime d’ailleurs avoir été victime « d’intimidation » de la part de l’ancienne direction du syndicat.