Hommage à nos premiers grands concerts

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu un concert d’envergure ? Moi, c’était en 1997, dans ce qui s’appelait encore le Centre Molson. Je me souviens même de la date : 10 mai, jour d’un printemps pendant lequel personne à l’école n’avait encore complètement décroché de No Doubt, avec le méga hit Don’t Speak, qui laissait croire qu’on écoutait de la musique différente de celle de nos parents.

J’ai conservé le billet de ce spectacle, comme je le faisais toujours à l’époque : entre la pochette et le plastique du case du CD auquel il est lié, comme pour solidifier un souvenir. Si ça me pogne de réécouter l’album Tragic Kingdom un jour, je pourrai dire à mes enfants : « Regardez, j’étais là. » En plus, sans aucun parent. Parce que j’avais beau être Just a Girl (« Oh I’m just a girl, I’m just a girl in the world… »), à 14 ans, on m’avait accordé ce droit.

Les temps changent, dit-on souvent. Aujourd’hui, à 40 ans, ce moment d’amphithéâtre n’a plus la place qu’il avait dans mon petit panthéon de grands concerts. D’abord parce que j’ai vu des tonnes de shows depuis ce temps-là, mais surtout parce qu’aussitôt que j’ai mis les pieds au Centre Bell en avril dernier, j’ai su que je vivrais un des moments les plus touchants de ma vie.

Angèle.

Plus trois petites filles.

Des demi-soeurs, toutes trois fans de la chanteuse belge, qui avaient passé l’été à faire des chorégraphies sur Balance ton quoi devant le fleuve. Il y avait le fleuve, elles s’avaient elles, et elles pouvaient utiliser un petit haut-parleur sur la galerie. Elles n’avaient besoin de rien d’autre.

Puis, à Noël, une carte de l’amoureux : « Parce que vous êtes belles à voir chanter et danser, pour Noël, on vous amène voir un show au Centre Bell. Indice : la chanteuse a deux fois la lettre E dans son nom… »

L’une d’elles en a pleuré pendant 15 minutes. C’était gros. Elle venait de regarder le documentaire sur Angèle sur Netflix et avait donc l’impression, peut-être, d’aller enfin rencontrer une amie ?

Je me rappellerai toujours les paroles de la plus petite lorsqu’elle a traversé la porte qui mènerait à nos sièges le soir du spectacle. Le Centre Bell était encore tout allumé, la moitié du public n’était pas encore arrivée, mais elle l’a imaginé, restant complètement immobile devant l’immensité des gradins.

« Mais pourquoi on s’est mises toutes belles, papa ? Il y a un milliard de personnes ici, Angèle ne va jamais nous voir, il y a trop de personnes à regarder. »

Petite chouette déçue, avec ses deux toques soigneusement faites, que j’aime appeler des oreilles d’ours. Puis, assise, elle a vécu un sentiment nouveau pour lequel elle a été capable de mettre des mots : « Je ne me sens pas bien. C’est tellement grand, ici, on est vraiment haut, et c’est tout ouvert. »

Vous dire combien mon coeur s’est arrêté de battre un instant. Est-ce qu’on découvrait, ce soir-là, qu’une de nos filles était agoraphobe ? Heureusement, il a suffi d’un moment de douceur et d’échange, à côté du comptoir à hot-dogs à l’extérieur, pour qu’elle retourne s’asseoir. Pas rassurée à 100 %, mais capable.

Quand Angèle est arrivée, j’ai eu droit, ce soir-là, à quatre spectacles en même temps. Celui sur la scène et ceux tout près : les trois filles avec le coeur battant de toutes sortes de danses. L’émoi, la joie, le oups ! de la tache de moutarde sur les nouveaux pantalons pastel (impossible de ne rien laisser échapper dans ces sièges-là), l’excitation, le feeling quand des milliers de personnes chantent en choeur le refrain qu’on a tant écouté seul… J’ai probablement plus regardé leurs yeux et leurs petits doigts sur leurs joues puis dans les airs qu’Angèle elle-même (qui était bien loin de toute manière).

Et celle qui appréhendait l’immensité s’est même exclamée : « Je veux revenir ici souvent, SOUVENT ! » Oui, la musique donne des ailes, et l’avait remporté sur la peur pour petit ours.