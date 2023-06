«Sweet Chaos»: gens de Brooklyn

Cinq ans après La vérité sort de la bouche du cheval, admirable roman raconté du point de vue d’une prostituée de Casablanca, lequel lui avait valu de concourir pour leGoncourt, l’autrice maroco-américaineMeryem Alaoui fait montre de la même virtuosité dans son deuxième roman, Sweet Chaos. S’inspirant des deux années où elle a vécu à Brooklyn, après avoir habité en Californie et à Washington, elle convie le lecteur à rencontrer la fascinante faune bigarrée, sorte de famille élargie intergénérationnelle et multiculturelle, d’un immeuble du quartier Pikes Low.

« C’est très facile dans des villes comme New York, comme Brooklyn, de trouver l’inspiration parce qu’il y a absolument tout, confie la romancière, jointe au Maroc, où elle est retournée vivre. Je parle beaucoup aux gens, je me fais beaucoup d’amis. Quand je suis au café, je parle à mes voisins, donc forcément, je recueille beaucoup d’histoires, de données dans ma tête. Dans une ville où un individu a la possibilité de s’exprimer dans tout ce qu’il est, dans son excentricité, c’est assez haut en couleur parce qu’il n’y a pas la nécessité de se conformer à quoi que ce soit. En fait, le conformisme n’est pas la chose la plus répandue. »

Dès les premières pages, où il rencontre les attachants personnages principaux, dont Riley et Graham, jeune couple polyamoureux, Jolene, quinquagénaire portée sur la dive bouteille, Clara, qui fait damner ses colocs avec son instabilité chronique, et Ethan, qui gâte ses voisins en drogues de toutes sortes, le lecteur aura l’impression d’êtrehappé par un vortex dont il ne voudra pas s’extirper, comme s’il était entraîné dans un état de transe, tant il sera séduit par la densité de l’écriture, par sa musicalité envoûtante et par la vivacité des dialogues.

« Il y a aussi une forme de transe dans l’écriture, en tout cas pour moi. On dirait que je sors complètement de moi-même et que j’atteins un niveau qui est une forme de transe. Dans ma tête, j’avais l’impression que j’étais en train de composer une oeuvre musicale, c’est-à-dire que les mots faisaient des phrases qui faisaient une histoire, mais je le vivais comme une composition. Ce qui est un peu surprenant d’ailleurs, parce que dans le premier roman, j’ai eu des moments où j’avais l’impression de disputer un match de tennis — oui, c’est bizarre ! — et de frapper des balles ; quand j’écrivais un mot qui me satisfaisait, j’avais l’impression de gagner un point. »

Roman choral

Ce qui est également remarquable dans Sweet Chaos, c’est la manière avec laquelle Meryem Alaoui insère les dialogues dans la narration, comme si les voix des personnages formaient un choeur chantant tantôt à l’unisson, tantôt en total désaccord. Spontanément, la romancière affirme avoir trouvé l’écriture de Sweet Chaos beaucoup plus difficile que celle de La vérité sort de la bouche du cheval.

« Au début, j’ai eu un problème de positionnement par rapport à moi et aux personnages. Je n’avais pas envie d’être le narrateur classique, alors j’ai créé un narrateur tampon. Une fois que je me suis retrouvée dans sa peau, je me suis dit que c’est lui qui allait écrire et voir les choses de sa perspective. Après avoir trouvé sa voix, ce qui a été le plus dur, je n’avais plus besoin de lui. J’avais donc trouvé l’équilibre entre la narration et le fait d’entrer dans la tête du personnage, d’intégrer le dialogue et les pensées du personnage à la narration par le narrateur. J’ai alors senti qu’il y avait une forme de logique et de cohérence ; j’ai donc pu poursuivre l’écriture. »

Meryem Alaoui dévoile avoir été si emportée par les histoires vécues par ses personnages que la première version de Sweet Chaos faisait le double de la version publiée, ce qui explique qu’au fil du récit, l’écriture devient plus aérée, que les chapitres raccourcissent et que le rapport au temps se fait moins haletant.

« J’avais développé un autre univers, celui de la boulangerie, où il y avait beaucoup plus de personnages, et puis tout se relayait plus ou moins. Maintenant que je le vois avec du recul, je constate que c’était un peu trop foisonnant. On ne s’y serait jamais retrouvé ! Je n’avais pas de mal à gérer 40 personnages parce qu’ils étaient réels pour moi, c’était des gens que je connaissais dans ma tête. J’ai donc élagué et nettoyé, et c’est vrai que j’ai gardé le début parce que je voulais garder ces personnages-là. Je m’étais attachée à eux, et donc, je ne voulais pas en enlever davantage. »

Amérique libérale

Tandis qu’elle aborde frontalement le polyamour, la pansexualité et le consentement à travers les tribulations sexuelles et sentimentales des divers personnages du grouillant immeuble new-yorkais, Meryem Alaoui semble esquisser le portrait d’une Amérique libérale idéalisée totalement en décalage avec celle d’aujourd’hui, où la droite est de plus en plus intolérante et conservatrice.

« Ça dépend des environnements dans lesquels on gravite. L’État de New York est complètement à gauche, mais c’est vrai que quand j’étais à Washington, c’était une mentalité très différente, plus conservatrice. On sentait la différence entre républicains et démocrates. À New York, les républicains sont dilués, on ne les voit pas. En fait, New York, c’est pas les États-Unis, c’est Babylone, un creuset international qui a sa propre culture, sa propre folie, sa propre logique… et d’ailleurs, c’est assez chaotique comme ville même si le chaos est organisé, c’est violent et très particulier. »

Et Brooklyn par rapport aux autres arrondissements de New York ? « Brooklyn, c’est beaucoup plus doux. Il y a une vie de village, ne serait-ce que parce que les immeubles sont moins hauts, que les rues sont moins larges, qu’on y voit plus de ciel et qu’il y a pas mal plus de verdure. On est dans un environnement qui est plus à taille humaine. Les gens y expriment leur originalité, assument leur différence, et moi, c’est ce que j’ai bien aimé aussi. »

Rêvant que La vérité sort de la bouche du cheval et Sweet Chaos fassent respectivement l’objet d’un long métrage et d’une série — où elle pourrait se consacrer à développer les personnages de la boulangerie où travaillent Lily, qui forme un trouple avec Riley et Graham, et Eduardo, qui adore les fêtes données par Ethan —, la ressortissante américaine se montre plutôt positive quant à l’avenir de ce pays auquel elle demeure profondément attachée.

« Je ne suis pas du tout politisée, donc je ne vais pas porter un regard politique sur l’Amérique d’aujourd’hui. Par nature, je suis optimiste et je me dis que c’est une vague et que ce ne sont pas tous les États qui sont concernés par ces lois antiavortement, anti-LGBT, etc. Il y a eu beaucoup d’avancées et il y a un cadre juridique qui fait qu’on ne pourra pas revenir complètement en arrière, mais c’est vrai que ça dépend des États. Le Texas et la Californie sont des États très différents, et je choisis donc de dire que c’est la Californie qui va l’emporter. »

Sweet Chaos Meryem Alaoui, Gallimard, Paris, 2023, 306 pages