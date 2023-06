«Le culte»: canicule à Stockholm

Forts du succès de La boîte à magie, premier tome de leur trilogie mettant en scène l’enquêtrice germaphobe MinaDahbiri et le mentaliste TSA (trouble du spectre de l’autisme) Vincent Walder, la reine du polar scandinave Camilla Läckberg et le mentaliste Henrik Fexeus unissent de nouveau leur imagination débordante afin de propulser le déroutant duo dans un haletant pas de deux qui les entraîneradans l’univers des sectes et sur la piste d’assassins d’enfants.

« Et si maman et papa avaient le concer (sic) ? Et qu’ils sont morts ? Et c’est pourquoi on est venu le chercher à l’école. Mais alors, pourquoi ce n’est pas grand-mère et grand-père qui sont venus ? Il se recroqueville sur le matelas. Il a une drôle d’odeur. Tout ici a une drôle d’odeur. »

Outre Mina et Vincent, troublés en présence l’un de l’autre, les auteurs ramènent leurs personnages stéréotypés auxquels ils donnent un peu plus de complexité, tout en cultivant des moments évoquant le sitcom policier ou la comédie sentimentale. Julia, la cheffe forte et fragile de l’escouade, conjugue difficilement travail et famille. Fier papa, Peder épuise ses collègues avec les vidéos de ses triplées. Ruben, le mâle toxique, suit une thérapie et découvre qu’on lui a fait un bébé dans le dos. Quant à Christer, le célibataire endurci, il cherche àrenouer avec une personne perdue de vue depuis 35 ans — on en saura davantage au prochain tome.

Une fois de plus, Läckberg et Fexeus prennent un plaisir sadique à piéger Mina et Vincent dans un endroit sombre qui mettra leur santé mentale à rude épreuve

L’arrivée d’un policier d’origine ougandaise stimulera les biais inconscients de ses collègues : « Adam Blom avait un physique remarquable, des biceps conséquents et des plaquettes de chocolat visibles à travers son tee-shirt moulant. Elle nota avec amusement que Ruben s’était inconsciemment redressé et rentrait le ventre. » Dans la foulée de l’enquête, Mina s’inquiétera pour sa mère et sa fille en apprenant qu’elles ont rejoint les rangs d’un mouvement épicurien mené par la charismatique Nova, qui prête aussi main-forte à l’escouade.

Les victimes étant de très jeunes enfants, les auteurs ont judicieusement évité les longues descriptions macabres comme dans La boîte à magie. Toutefois, ils n’ont pas lésiné sur les détails pour décrire la chaleur suffocante qui s’abat sur Stockholm, laquelle échauffe les esprits autant que les nerfs, fait coller les vêtements à la peau et multiplie par mille la prolifération des microbes. Alors que la course contre la montre s’accélère, la pensée se fait plus confuse et les mouvements du corps se font plus lents. Une fois de plus, Läckberg et Fexeus prennent un plaisir sadique à piéger Mina et Vincent dans un endroit sombre qui mettra leur santé mentale à rude épreuve.

Si l’on suit avec plaisir l’enquête jusqu’à son dénouement, lequel risque d’arracher quelques larmes aux lecteurs plus sensibles, on s’étonne une fois de plus du décalage entre le jeu de piste ultrasophistiqué inspiré du jeu d’échecs qu’ont élaboré les auteurs et leur incapacité à retenir assez d’indices pour préserver le mystère entourant l’identité du chef des opérations. Malgré tout, ils réservent quelques surprises jusqu’à la dernière page.

Le culte ★★★ Camilla Läckberg et Henrik Fexeus, traduit par Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet, Actes Sud « Actes noirs », Paris, 2023, 722 pages