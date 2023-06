Mon bikini, ma brosse à dents

« L’idée de partir sans lui ne me plaît pas du tout. Ce n’est pas normal. Et ça l’est encore moins d’envisager d’emmener une amie à sa place — de toute manière, je n’en connais aucune qui accepterait de partir deux semaines comme ça, à l’improviste. » Voilà donc Diana, presque 30 ans, New-Yorkaise jusqu’au bout des ongles, employée chez Sotheby’s, vivant en couple avec Finn, séduisant chirurgien avec qui elle souhaite se marier et fonder une famille, en route vers Isabela, l’une des îles Galápagos.

Retenez que J’aimerais tant que tu sois là, de Jodi Picoult (Le livre des deux chemins, Actes Sud, 2021), commence le 13 mars 2020, jour où tout s’est arrêté de ce côté-ci du globe : « Au même instant, le bateau-taxi s’éloigne du quai. Et tout à coup, je réalise qu’en voulant paraître plus cool que ce que je ne suis en réalité, je viens d’échouer délibérément sur une île. »

Et en plus, Diana a perdu sa valise et n’a que pour tout bagage son maillot de bain, sa brosse à dents et son portable. Mais à quoi sert un téléphone quand on ne trouve pas de réseau wifi ? En arrivant à l’hôtel, elle se frappe le nez sur la porte. Comment ne pas en vouloir à son amoureux de l’avoir contrainte de se rendre sur cette île paradisiaque pendant qu’il tente de sauver des patients atteints du coronavirus ?

Puis entre en scène, de manière percutante, Gabriel, un beau ténébreux peu avenant, voire irascible : « Je me débats comme un beau diable. L’homme émet un grognement lorsque je lui décoche un bon coup de poing dans les côtes. Son étreinte se resserre. »

Jodi Picoult annoncerait qu’elle veut se recycler dans le roman Harlequin ou écrire les prochaines saisons d’Emily in Paris — Diana maîtrise moins l’espagnol qu’Emily le français — qu’on ne tomberait pas de notre chaise. De fait, tous les clichés propres aux romans à l’eau de rose et aux comédies sentimentales s’y amassent à la pelle. Et puis, bang ! À mi-parcours, la romancière désarçonne le lecteur avec un coup de théâtre pourtant on ne peut plus éculé.

Si elle a fait le choix d’envoyer son héroïne à l’endroit même où Darwin a étudié le comportement des pinsons, c’était pour se livrer à une réflexion sur la capacité d’adaptation de l’être humain. À travers le personnage de Finn, qui fait d’emblée figure d’égoïste et d’ambitieux, et celui de la mère de Diana, photographe de renommée internationale placée dans un centre pour personnes en perte d’autonomie, Jodi Picoult ramène à la mémoire le combat courageux du personnel médical contre la menace invisible et l’isolement vécu par les plus démunis et vulnérables d’entre nous.

Ce faisant, elle évoque les événements qui ont non seulement bouleversé le quotidien, mais aussi entraîné des dommages, parfois irréversibles, sur la santé physique et mentale. Bien qu’elle se plaise à semer le doute sur ce qu’a réellement vécu Diana durant cette sombre période — jusqu’à provoquer l’exaspération du lecteur —, Jodi Picoult n’en signe pas moins un bouleversant devoir de mémoire sur fond de romance aux parfums exotiques.

J’aimerais tant que tu sois là ★★★ Jodi Picoult, traduit par Marie Chabin, Actes Sud, Paris, 2023, 400 pages