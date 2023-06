«Le péril Dieu»: religions, je vous hais

Comme le dit si bien l’adage populaire : « Là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie ! ». Et toujours au détriment des femmes, pourrait ajouter Tristane Banon, romancière et chroniqueuse française qui publie Le péril Dieu, brûlot mordant contre l’obscurantisme religieux.

Pour l’autrice mise sous les feux des projecteurs en 2011 après avoir pris la parole contre Dominique Strauss-Kahn en l’accusant d’agression sexuelle et de tentative de viol, les écrits religieux, qu’ils soient issus de la Torah, de la Bible ou du Coran, n’ont jamais souhaité l’émancipation de la femme. Par le biais de courts chapitres, elle prend pour preuve les terreaux communs desquels sont issues les religions du Livre. Nés au coeur de sociétés de type patriarcal donnant à l’homme le soin d’organiser un système ancré selon ses propres intérêts, les trois monothéismes se sont évertués tout au long des siècles à réduire les femmes à de simples procréatrices. Ce rôle dévolu à la femme viendrait du besoin viscéral de l’homme de s’assurer de sa paternité pour éloigner les biens familiaux de mains illégitimes, assure Banon.

Et c’est là que réside au fond le noeud du problème, croit-elle, puisqu’aujourd’hui, les courants fondamentalistes, qu’elle estime en progression en Occident, se tournent vers des injonctions sexistes d’une autre ère qu’ils jugent être la parole divine. À chacun son interprétation des textes sacrés, et pour les plus rigoristes, l’occasion d’imposer leurs vues. Elle rappelle l’acharnement des extrémistes musulmans à ordonner le port du voile — un « vêtement de soumission à l’homme » —, l’impossibilité des femmes juives ultraorthodoxes de pouvoir divorcer sans l’aval de leur mari ou les violences commises par les traditionalistes catholiques dans leurs raids antiavortement. Face à ces replis identitaires, dont les femmes sont les premières victimes, l’autrice s’en prend au refus de certaines féministes de s’attaquer au sexisme systémique dans les religions, par peur de froisser des communautés.

Celle à qui l’on doit le controversé La paix des sexes, dans lequel elle dénonçait une vision féministe radicale axée sur l’exclusion des hommes, précise toutefois ne pas viser les croyants. Elle souligne d’ailleurs être elle-même née des trois religions du Livre. « Mon grand-père était musulman, ma mère est catholique et mon père, juif », écrit-elle. Elle reconnaît qu’il existe des hommes de foi humanistes ouverts sur les évolutions du monde et capables de séparer le bon grain de l’ivraie.

L’objectif de l’essai est ambitieux, car il tente en une centaine de pages de revenir sur la genèse de chacune de ces trois religions qui, au fil de leur histoire complexe et mouvementée, ont établi des règles strictes de séparation des sexes. Avec un sens de la synthèse aiguisé, Tristane Banon propose une fresque qui va de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Elle note qu’Aristote a été le premier philosophe à théoriser la notion de « sexe faible ». C’est avec les figures tutélaires contemporaines que sont Simone de Beauvoir et Élisabeth Badinter que l’autrice remonte le temps des injustices. Le rejet des femmes de la vie publique et religieuse basé sur une supposée infériorité aussi bien morale que biologique est une tradition très ancienne.

Le péril Dieu ★★★ Tristane Banon, Éditions de l’Observatoire, Paris, 2023, 256 pages