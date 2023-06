«Réactions françaises», François Krug

Qu’ont en commun les écrivains français Yann Moix, Michel Houellebecq et Sylvain Tesson ? « Tous trois ont fréquenté l’extrême droite dès leurs débuts, puis au long de leur carrière, par goût de la provocation, par curiosité intellectuelle, par fascination esthétique et parfois, par sympathie idéologique », écrit le journaliste indépendant François Krug dans Réactions françaises. Enquête sur l’extrême droite littéraire. À charge, les déclarations vaseuses de Houellebecq sur l’islam, sa proximité avec la « fachosphère » et le magazine Valeurs actuelles, les fanzines antisémites du jeune Yann Moix. Sous cet éclairage brunâtre, Krug dissèque aussi l’itinéraire de l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson, de ses débuts à Radio Courtoisie — une station d’extrême droite — à ses complicités avec Jean Raspail, l’auteur du Camp des saints (1973), aujourd’hui « célébré comme un prophète » par l’extrême droite française, en passant par le contenu de sa bibliothèque. Un livre fait surtout de « preuves » circonstancielles. Passionnant, mais à lire avec prudence.

Réactions françaises Enquête sur l’extrême droite littéraire ★★★ François Krug, Seuil, Paris, 2023, 224 pages