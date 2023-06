On ne mentira pas. Nos fistons, recueil qui réunit une vingtaine de chroniques écrites par Marc Cassivi à La Presse entre 2007 et 2022, s’adresse aux parents. Ce sont eux qui ressentiront une grande bouffée de tendresse devant les récits de première fois, les questions qui laissent pantois, les passions naissantes, les rêves réalisés, les bras qui se tendent de moins en moins, le temps qui file à une vitesse folle. Ce sont ces mêmes parents qui ressentiront un pincement au coeur devant les douloureuses leçons, les prises de conscience, la contemplation des injustices, de la crise climatique, des préjugés, de la haine. Nos fistons n’a rien de révolutionnaire, mais il représente, grâce au regard lucide et scrutateur, souvent bienveillant et parfois las du chroniqueur sur sa société, un fascinant miroir de notre époque, tendu par ceux qui tentent tant bien que mal d’en forger l’avenir. C’est, au fond, un plaidoyer pour l’amour : celui que l’on transmet, que l’on donne, que l’on défend et qui permet, tant que faire se peut, de rêver à mieux, d’accéder à un soupçon de liberté et de sérénité.

Nos fistons ★★★ Marc Cassivi, Somme toute, Montréal, 2023, 176 pages