«Mario Vargas Llosa, écrivain du monde», Albert Bensoussan

« Traduire, c’est créer, et inversement créer, c’est traduire. » Depuis 1971, Albert Bensoussan est le traducteur en langue française de Mario Vargas Llosa (La ville et les chiens, La tante Julia et le scribouillard, La fête au Bouc), Prix Nobel de littérature 2010 et académicien français. Après cinquante ans à jouer la « mère porteuse » du romancier hispano-péruvien et s’être transformé en « l’ombre bavarde du grand scribe », ayant traduit cinquante de ses livres ainsi que des centaines de textes, cet ancien professeur de littérature hispanique nous offre, avec Mario Vargas Llosa, écrivain du monde, un essai fascinant et très personnel sur ce long et fidèle travail de traduction. Il offre de plus une belle synthèse de la vie et de l’oeuvre de l’écrivain, « un fleuve de paroles, un torrent d’écriture, une tempête sous un crâne », écrit Bensoussan à propos de Vargas Llosa, un disciple de Flaubert et de Hugo qui manie aussi bien l’intime que le politique. Une histoire d’amitié et de littérature.

Mario Vargas Llosa, écrivain du monde ★★★ 1/2 Albert Bensoussan, Gallimard « Arcades », Paris, 2023, 240 pages