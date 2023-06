Il y a 15 ans, la soeur d’Anne-Mariea décidé de rompre les liens. Sans préavis et sans explications, Michèle est sortie de la vie de sa petite soeur. « Être en peine d’amour de sa soeur. Être en peine d’amour du monde au complet. » Avec Quinze façons de te retrouver, un monologue créé au Trident en avril dernier, la dramaturge et comédienne brise le silence. Si elle ose aborder sa blessure en toute franchise, elle a tout de même pris soin d’introduire dans son récit quelques significatives distorsions, notamment pour des raisons juridiques. Dans cette déclaration d’amour à l’absente, une manière à la fois tendre et douloureuse de rétablir le dialogue, la créatrice revisite le passé, sans pour autant s’empêcher d’imaginer. Avec beaucoup d’humour, mais sans pour autant gommer l’incompréhension, le ressentiment, les inquiétudes ou la colère, elle nous entraîne dans un bouleversant cheminement vers le pardon. « J’avais besoin de raconter ça pour guérir, malgré les risques, malgré l’impudeur… »

Quinze façons de te retrouver Anne-Marie Olivier, Atelier 10 « Pièces », Montréal, 2023, 96 pages