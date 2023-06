Librairie Michel Fortin: fenêtres sur le monde

Au cours des prochaines semaines, Le Devoir propose une incursion dans des librairies indépendantes uniques et ancrées dans leur communauté pour faire découvrir les histoires, les rêves et les coups de coeur de celles et ceux qui les portent à bout de bras. Aujourd’hui, la librairie Michel Fortin, seule librairie spécialisée dans l’apprentissage des langues en Amérique.

« Apprendre une autre langue est un peu comme devenir quelqu’un d’autre. » Si ces mots d’Haruki Murakami sont vrais, alors franchir le pas de la librairie Michel Fortin, à Montréal, c’est ouvrir la porte à une myriade de façons d’appréhender le monde.

Cet établissement, le seul du genre sur le continent américain, offre une kyrielle de ressources — méthodes, jeux, livres et dictionnaires — pour l’apprentissage des langues étrangères.

Dès qu’on pousse la porte de la boutique, située sur l’avenue du Parc, le ton est donné. Sur le présentoir sont exposés une dizaine d’exemplaires — en hébreu, en allemand, en mandarin, en espagnol, en italien et même en latin — du livre Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry. « J’ai même un exemplaire en croate », lance une cliente avec un clin d’oeil. « Le Petit Prince est un bel ambassadeur des langues, soutient Ronald Thibault, directeur et propriétaire de la librairie. Parce qu’il vientd’ailleurs, parce qu’il s’intéresse sincèrement à l’autre, il est un symbole des possibilités que recèle l’apprentissage d’une langue. Le livre est aussi une excellente première lecture, puisque l’histoire est connue et que la narration est simple et accessible. »

Derrière, d’immenses murs de briques sont couverts de rayons sur lesquels on trouve plus de 14 000 titres couvrant quelque 250 dialectes. « Il existe des librairies ailleurs au Québec qui se spécialisent dans une seule langue. Ici, peu importe la langue que vous souhaitez apprendre, il y a de bonnes chances qu’on puisse vous aider. On a des méthodes d’apprentissage pour les langues les plus communes, mais aussi des livres en zoulou, en latin, en grec ancien ou en wolof. »

Rêver grand

En 1982, au tout début d’un baccalauréat en études hispaniques à l’Université de Montréal, Ronald Thibault tombe par hasard sur la librairie Michel Fortin, alors qu’il cherche des romans en espagnol pour parfaire son apprentissage. D’abord mis sur pied par le Centre éducatif culturel (CEC), l’établissement venait à l’époque d’être acquis par Michel Fortin, à la suite de l’adoption de la loi 51 sur le développement des organismes culturels. « À l’époque, le CEC était détenu à 50 % par Hachette, un groupe de distribution français. Or, la nouvelle loi contraignait les librairies qui souhaitaient avoir pignon sur rue et faire affaire avec les bibliothèques et les écoles à appartenir en totalité à des intérêts canadiens. »

D’abord embauché comme libraire, Ronald Thibault ne tarde pas à obtenir un poste de gérance. « Mis à part une petite parenthèse dans les années 1990, je suis impliqué depuis le début. » En décembre 2019, il rachète la librairie, dans l’objectif d’en faire une destination unique et reconnue à travers le continent. « Pour moi, apprendre une langue étrangère, c’est une façon de faire tomber les barrières, d’ouvrir un monde de possibilités, de permettre d’accéder et de rêver à plus grand. »

Bien que la majorité de son chiffre d’affaires émane des collectivités — écoles, bibliothèques et organismes —, le propriétaire prend un grand plaisir à nouer des relations durables avec des individus à la recherche de défis. « On offre plusieurs méthodes d’apprentissage différentes pour les autodidactes. Comme libraire, notre défi est de trouver la méthode qui répond le mieux aux besoins et aux objectifs de chacun. Ensuite, on essaie de suivre les clients sur une longue période. On trouve sur les tablettes des lectures faciles et structurées, de premiers lecteurs. Puis, on les accompagne dans le choix de premiers romans, dans l’objectif de finalement leur offrir des livres qui répondent vraiment à ce qu’ils aiment. »

S’adapter aux tendances

Au fil du temps, le libraire a vu les besoins et les intérêts se transformer. Au début, de nombreux adeptes de la série Star Trek avaient découvert la boutique dans l’espoir d’apprendre le klingon, dialecte fictif parlé par les extraterrestres de cet univers. Le même phénomène a eu lieu au début des années 2000, lorsque l’adaptation cinématographique de la trilogie Le seigneur des anneaux (2001-2003) a avivé la curiosité envers l’elfique.

Aujourd’hui, la popularité grandissante des mangas motive un nombre grandissant d’amateurs à apprendre le coréen ou le japonais. Les langues autochtones connaissent aussi un important regain de popularité. Ronald Thibault se désole toutefois de ne pas toujours pouvoir répondre à la demandeà cet égard. « L’offre n’est pas là. Il y a de plus en plus d’auteurs issus des Premières Nations qui publient en français, mais ce que les gens cherchent, ce sont des livres écrits en innu, en abénaquis ou en wendat. J’aimerais qu’on devienne une référence pour ce type de contenu, mais c’est tout ce qui existe », dit-il en montrant du doigt une étagère présentant moins d’une dizaine de contenus bilingues, dont des exemplaires de la trilogie Chansons du vent du Nord (Prise de parole, 2020), de l’écrivain cri Tomson Highway.

Une chose qui n’a pas changé au fil du temps est la passion des nouveaux arrivants pour l’apprentissage de la langue française. Le libraire rêvait depuis longtemps qu’une méthode québécoise soit offerte aux étudiants, pour concurrencer une offre française pas toujours adaptée à la réalité nord-américaine. En 2017, la maison d’édition Marcel Didier a lancé la méthodePar ici, toujours très recherchée. « Ça fait longtemps que j’insistais. Pour accompagner ces étudiants sur une plus longue période, je travaille aussi très fort pour convaincre l’éditeur de collaborer avec des auteurs d’ici pour écrire des romans adaptés à des lecteurs en apprentissage. »

Grâce à son offre spécialisée, la librairie Michel Fortin est davantage connue comme commerce de destination que comme librairie de quartier. Ronald Thibault espère toutefois pouvoir combiner les deux. Installé depuis janvier sur l’avenue du Parc, après un long séjour sur la rue Saint-Denis, il constate que de plus en plus de passants s’arrêtent pour errer et feuilleter les livres, avant de revenir avec des objectifs et des rêves en tête. « On est unique, et on gagne à être connu. Mais notre priorité, c’est le contact humain. »

Les coups de coeur de Ronald Thibault Le livre qui m’a donné envie de lire

Enfant, j’étais un grand admirateur des aventures de Bob Morane. Je les ai probablement tous lus. Plus tard, je me souviens d’avoir été marqué par Les fourmis (Albin Michel, 1991), de Bernard Werber. Le livre qu’on me demande le plus souvent

Plus que des livres, ici, ce qu’on nous demande souvent, ce sont des méthodes d’apprentissage. Nous sommes le meilleur vendeur de guides Assimil au Canada. Ma recommandation pour une première lecture dans une langue étrangère

Les Tintin et les Astérix, pour leur histoire linéaire et leur visuel évident. Les gens ont souvent une version dans leur langue à la maison et peuvent donc faire la lecture en parallèle.