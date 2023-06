Notre sélection poésie du mois de juin

De l’émotion

La liberté d’écriture de la poète s’impose d’emblée dans L’éternité n’est jamais loin. Ce recueil autobiographique se démarque en mettant en avant l’expression poétique avant l’anecdote, ou s’en sert pour ouvrir le sens des gestes, des pensées. Ancrés dans l’émotion vive, revivent alors les faits rapatriés du passé, de la mort même, confondant tragédie et bonheur en un seul élan de vie. Avançant souvent par triades, trois adjectifs ou noms ou verbes, les vers s’accomplissent au fil de la mémoire et des désirs. Espoir de métamorphoses, aussi, durant l’apprentissage d’être femme, au moment de « ces lèvres d’eau ». Née au Maroc, elle connaît « l’homme au fouet [qui] bat les pensées », « toutes voix unies dans la même peur ». Comment ne pas comprendre « le lot de l’exilé […] / le pouce et l’index / qu’il tend parfois / en direction du coeur / comme si tous les horizons s’y rejoignaient » ? Cette très belle écriture nous dévoile une rare poète. À la fin, soyons discrets quand elle nous confie : « Je fais le désert / des oasis d’air libre où je m’arrête de temps en temps / pour boire le thé avec les disparus. »

Christine Palmiéri, Éditions Mains libres, Montréal, 2023, 162 pages

Dans la lignée de Mes forêts d’Hélène Dorion (Bruno Doucey, 2021), les odes à la nature comme ressourcement intérieur, comme lieu de grande mémoire, se poursuivent. Terres voisées est dans cette voie, quoique stylistiquement très éloigné de sa source. L’amour naïf, l’enfance magnifiée, la relation au père donnée comme magique se bousculent dans ce recueil plein de bons sentiments : « j’attends encore / j’espère toujours // la voix du père ». Venus « d’une langue vaste », ces poèmes fraient avec la douceur, un certain agriculturisme de bon aloi (le travail des champs est moins souffrant que mystique). Ainsi, quand le père labourait, « s’établissait un dialogue subtil entre le firmament, la terre et l’homme ». La poète énamourée va plus loin en confiant : « je cherche encore les mots / de tes conversations éthérées / avec les éléments ». Cela serait très fragile si ce n’était la dernière partie intitulée « Une voix simple ». Là, le monde de la Grèce souvent évoqué dans le recueil trouve à s’épanouir, même Hésiode vient y faire un tour. On y trouve un « tremblement d’alphabet » qui console et propose une écriture.

Claire Dion, Éditions Pleine Lune, Lachine, 2023, 88 pages

Pointilliste, la poésie de Lorrie Jean-Louis, dans Main d’oeuvre, y va mot à mot, en des vers très courts : « Un pas devant les autres […] / j’avance en / titubant // je chuchote / aux anges fatigués // je doute // je déboîte // les inquiétudes. » Dans son prologue, la poète nous donne une clé pour mieux saisir son projet : « Écrire c’est offrir le chant qui manque. Je ne dis pas que toutes ces personnes ont besoin de ce que j’écris, moi, j’en ai besoin pour savoir, pour comprendre. Comprendre, c’est aimer […] » Bien que revendicatrice de la lucidité la plus vive, de la conscience de l’oppression la plus radicale, la poète s’égare par moments très heureusement du côté lyrique : « Ce que j’appelle miracle / c’est la conviction de la / fraise / d’avoir été caressée / par le soleil / si tendrement / qu’elle me le susurre / à la langue. » Rare échappée de cette main-d’oeuvre à laquelle elle dit appartenir de corps et de voix. Lorrie Jean-Louis est en mission et, dit-elle, « maintenant / quand j’irai par le monde / si / on me demande / qui je suis // je dirai / une femme qui écrit ».

Lorrie Jean-Louis, Mémoire d’encrier, Montréal, 2023, 140 pages

L’image de la mue d’une couleuvre ouvre le recueil comme le symbole de ce qu’on laisse derrière soi au fil de la vie : « Tu voudrais savoir lire ce papier, ce soi libre de tremblements. Tu restes longtemps devant cette empreinte de vie au bord de la poussière. » De ce qui passe, que garder ? De ces restes éparpillés, que retrouver ? Devant ce palimpseste qu’est la vie courante, le poète cherche des pistes dans la paix des plages, dans d’éphémères souvenirs, d’évanescentes traces du quotidien. Ainsi pose-t-il bellement cette question : « Où vont les battements que le coeur donne en trop ? » On aurait peut-être aimé plus de clarté quant au projet lui-même, alors que s’impose un certain flou quant à sa ligne directrice. Mais en dehors de cela, ce recueil, très bien écrit, maîtrisé même à maints égards, trouve sa voix. Reconnaissant sa propre précarité devant ce qu’il peut bien conserver de cette fugace existence, il avoue : « Tu t’agenouilles au milieu de ce pauvre inventaire, nu et incertain de ce que la nuit déposera dans tes mains. » Ces très courts textes en prose imposent dès lors leur urgence.

Tristan Malavoy, Éditions Mains libres, Montréal, 2023, 78 pages