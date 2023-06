Le prix des livres québécois augmente

Après avoir connu une croissance remarquable ces dernières années, l’édition québécoise se stabilise et renoue avec de nouveaux défis. Écoresponsabilité, augmentation des frais, accessibilité, points de vente, cette série de textes s’attarde sur plusieurs de ces défis que le milieu du livre s’apprête à relever. Premier regard.

Il semblait échapper aux inflations et à l’évolution du coût de la vie. Le prix des livres d’ici a longtemps été d’une stabilité étonnante. Au point où des éditeurs se plaisaient à répéter, par boutade, qu’« on vend encore nos livres au même prix qu’en 1984 » ! Mais les impacts de la pandémie, sonnants et coûtants, mettent fin à cette accalmie pour le portefeuille des lecteurs. Le prix des nouveautés en édition nationale a augmenté de 21 % de 2016 à 2022, selon Gaspard.

Le prix moyen du livre québécois a augmenté de 12,8 % de 2017 à 2022, toujours selon Gaspard. Dans ce taux comptent aussi les livres « de fond », ces bouquins au long cours qui continuent de trouver des lecteurs même une fois sortis des rayons des nouveautés. Pour l’édition étrangère, cette hausse est de 7,3 %.

La croissance la plus rapide s’observe sur l’évolution du prix des nouveautés en édition étrangère, qui a grimpé de 24,5 % de 2016 à 2022. « Oui, on a augmenté un peu les prix de vente. Pas de façon stratosphérique, mais de 1 $ sur un titre par-ci, de 2 $ par-là », confirme Judith Landry, directrice générale, édition, secteur livre, chez Québecor, qui compte 18 maisons d’édition différentes, dont les Éditions de l’Homme, Stanké, Trécarré, l’Hexagone et Libre Expression.

Ce sont les livres de recettes en couleurs qui ont essuyé la hausse la plus solide aux éditions que dirige Mme Landry. « Ils sont passés d’un prix moyen de 35 $ à 40 $. Mais considérant que tout a augmenté et qu’on est dans une grande inflation globale, les lecteurs ne sont pas surpris. »

Aux éditions Leméac, on a aussi augmenté un chouïa les prix. Pierre Filion, directeur général et éditorial, explique que la maison, qui possède un large fonds, dont plusieurs classiques toujours vivants, change les prix lors des réimpressions — c’est-à-dire lorsqu’on doit faire un nouveau tirage parce que tous les exemplaires ont été vendus.

« On réimprime Les belles-soeurs de Michel Tremblay ou Zone de Marcel Dubé tous les deux ou trois ans. On va alors augmenter le prix de 1 $ ou 1,50 $. On fait un petit rattrapage comme ça, pas complet, mais pour récupérer un peu. On ne peut pas augmenter le prix d’un livre de 20 % d’un coup », estime l’éditeur.

Papier-monnaie

C’est l’augmentation des coûts de production des livres qui oblige les maisons d’édition à rajuster les prix des livres. Une augmentation qui affecte les coûts de main-d’oeuvre — éditeurs, réviseurs, graphistes, employés. De transport. D’impression. Et, surtout, du papier, très raide.

« Ça fait 50 ans que je travaille en édition, indique Pierre Filion. Avant, le papier comptait pour peut-être 20 à 22 % du coût du livre. Maintenant, c’est 30 à 35 %. C’est une grosse progression. »

Depuis 2020, « ça a été incessant, raconte Mme Landry. On ne finissait plus de recevoir des avis d’augmentation du prix du papier. On a été très touchés, chez nous, notamment du côté des Éditions de l’Homme, où on fait beaucoup d’impressions en couleurs. »

Pierre Filion illustre la chose par un exemple tiré de sa collection de romans jeunesse québécois, dont le premier tirage a été fait en février 2021. « On a fait la dernière réimpression en septembre 2022. Entre les deux, il y a 22 % d’augmentation. C’est tout un écart entre une impression et une réimpression, dans un délai très court. Je ne peux pas, en dedans d’un an, monter le prix d’un livre d’une piasse tout d’un coup. »

Une poche d’argent

Tous les éditeurs interrogés par Le Devoir estiment qu’il existe des seuils de prix psychologiques que le lecteur n’est pas prêt à dépasser, selon les types de livres. Des seuils qu’ils évaluent à coups d’études de marché, avec l’expérience, selon le nombre de pages, en fonction de la couverture, rigide ou pas, et de l’utilisation de la couleur ou du noir et blanc.

« Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l’édition et je sais que tel livre qui s’adresse à une clientèle X se vend 24,95 $ depuis une éternité », explique en riant Jean Paré, directeur général chez Saint-Jean éditeur. « Là, on a ajouté 1 ou 2 $ ici et là, sinon ça ne tient pas la route. Il nous fallait basculer vers une zone de prix plus viable. »

« Il faut se rappeler aussi qu’à côté des romans québécois dont le prix gravite entre 25 et 30 $, on voit à chaque rentrée un débarquement industriel de romans français qui peuvent se vendre facilement jusqu’à 45 $ », ajoute M. Paré.

Le seuil psychologique du prix serait moins élastique pour le livre jeunesse, selon Thomas Campbell, des éditions Héritage, qui en parlait lors de la dernière Rencontre interprofessionnelle du secteur du livre. « On cherche comment ajuster les contenants, sans que ça devienne cheap, disait-il alors sur la scène, car le client ne pense pas aux difficultés que vivent les éditeurs. Chez nous, on a essayé par exemple un format poche, Frissons, dès que le gros format est épuisé. »

Historiquement, les formats de poche n’étaient offerts qu’aux livres ayant une certaine longévité, qui avaient passé avec succès le test de plusieurs réimpressions et qui demeuraient populaires. Cela explique que « les auteurs sont toujours contents de se faire dire qu’ils passent en poche », précise M. Campbell. Alors que c’était auparavant un gage de grosses ou de longues ventes, le passage en poche se fait maintenant par souci d’économie.

D’autres stratégies sont pensées et testées pour contrer cette pression exercée par les frais de production. « On essaie d’innover en trouvant de nouveaux formats, indique Judith Landry. Ou en réduisant la pagination. On ne lésine pas sur la qualité, mais, oui, on cherche à voir si nos livres peuvent comporter moins de pages. »

Retour vers les prix du futur

Est-ce vrai que les prix des livres sont restés les mêmes depuis les années 1980 ? Oui et non, répond Mireille Laforce, directrice du dépôt légal à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En 1986, le prix moyen des publications de l’édition commerciale était de 21,38 $. En 1990, il était de 29,47 $. En 2000, de 26,46 $.

En 2020, dernières statistiques recensées par le dépôt légal, le prix moyen des livres était de 29,07 $ (incluant cette fois toutes les catégories, pas seulement l’édition commerciale). Plus qu’en 1986, donc. Mais si on calcule l’inflation, avec l’outil de la Banque du Canada, depuis 1986, alors le livre québécois devrait se vendre aujourd’hui 51,50 $. On en est loin.

La fin des papiers fins « Nous sommes de plus en plus pris en otages par l’industrie du papier, qui n’a plus de contact avec nous », estime Pierre Filion, éditeur depuis 50 ans, maintenant chez Leméac et aux Éditions du Silence, sa maison artisanale. « Avant, avec une papetière comme Rolland, on se parlait. Plus maintenant. Il n’y a plus de lien entre le fabricant de papier et celui des livres. Quand j’étais très jeune éditeur, il y avait un représentant qui venait nous présenter ses produits, qui demandait : “As-tu besoin de tel papier ? Combien de tonnes ? On va te faire un prix spécial, on va en fabriquer pour toi.” Ça, ça n’existe plus. » « Les variétés de papier ont tellement diminué. Il y en avait peut-être 20 ou 25, là, je pense que toute l’édition québécoise est imprimée sur quatre ou cinq papiers, c’est tout, parce qu’il n’y a plus de choix », ajoute M. Filion. Judith Landry, à l’édition, secteur livre, de Québecor, partage la même expérience. « Le papier couché est rendu trop cher, l’offset aussi. Tu vas voir, on va assister au grand retour du papier satiné pour les livres de recettes, parce que c’est le seul qui ne soit pas hors de prix pour faire de beaux livres en couleurs. » Pour Pierre Filion, cette perte de choix vient « dépersonnaliser les livres. Le beau papier vergé qu’on utilisait pour nos coéditions avec Actes Sud, par exemple, on va le laisser tomber l’an prochain, parce qu’il est rendu beaucoup trop cher. Cette finesse, cette signature d’un éditeur qui se fait dans le choix du papier, de la couverture, du rabat, elle est en train de se perdre. »