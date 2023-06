«Le dernier souffle est le plus lourd»: au coeur de la tempête

Un an presque jour pour jour après avoir lancé L’étonnante mémoire des glaces, premier tome des enquêtes de Michel Duquesne salué par la critique, où elle entraînait le journaliste à Saint-Albert (village fictif des Cantons-de-l’Est), au plus froid de l’hiver, sur la trace d’un réseau de trafic humain, Catherine Lafrance revient en force avec Le dernier souffle est le plus lourd.

Situant cette nouvelle enquête dense et captivante quelque deux ans plus tard, la romancière embrasse une fois de plus sa nordicité en faisant revivre la fameuse tempête de neige de 2019 pour créer une atmosphère hostile et anxiogène. Ayant enseveli la métropole sous une quarantaine de centimètres de neige, cette tempête aux souffles violents qui mordent dans la chair ramène à la mémoire de Michel Duquesne l’incident du lac gelé qui a failli l’emporter dans le tome précédent.

« Je ne voulais pas que l’hiver soit juste un décor, explique la romancière rencontrée chez elle. Il y a une raison pour laquelle ça se passe en hiver. Dans le premier tome, la glace révélait des indices ; dans le deuxième, c’est la tempête qui paralyse, qui prend par surprise, qui emporte tout. »

C’est ce jour de tempête que choisit un chirurgien cardiaque, accusé de négligence à la suite du décès de deux patients, pour se jeter devant le métro, freinant dans leur élan plusieurs Montréalais, parmi lesquels le journaliste et sa conjointe, l’avocate Odile Imbault, maintenant fiers et heureux parents de la petite Victoria. L’arrivée de la fillette dans la vie de cet homme au sombre passé familial semble l’avoir rendu plus stable, mais aussi plus vulnérable. Gare à quiconque oserait s’en prendre à sa famille.

« Michel est comme on l’est toujours quand on devient parent. Dans son cas, ça fait appel à toute la violence qu’il a en lui. Michel aurait pu très mal tourner, mais il a choisi le droit chemin grâce à son intelligence et à l’amour de Louis, son père adoptif. Sous la couche de vernis, il y a quelque chose qui brûle et qui restera toujours là à cause des blessures de l’enfance. Michel ne peut pas être parfait parce que j’aime jouer avec les nuances. Parfois les gens bien font par erreur des choses moches, qui, sans qu’ils le sachent, auront un impact sur les autres. »

Portrait de famille

Alors que L’étonnante mémoire des glaces emmenait Michel Duquesne sur le terrain, l’essentiel de l’action du deuxième tome se déroule dans la salle de rédaction du grand journal quotidien où il travaille et dans l’intimité. En mettant ainsi l’accent sur la famille, Catherine Lafrance étoffe ses personnages et complexifie les liens qui les unissent. Tandis qu’il est au chevet de sa mère, Juliet Sullivan, qui souffre de la maladie d’Alzheimer, Duquesne croit comprendre que celle qui l’a abandonné enfant lui cache un lourd secret.

De son côté, Odile Imbault, peu motivée à plonger dans la pile de dossiers qui l’attendent au retour de son congé de maternité, apprend que le commandant Donovan, qui a consacré les 10 dernières années de sa carrière à vainement rechercher les assassins de ses parents et de sa soeur, prend sa retraite. Sans en glisser un mot à Michel, Odile se lance alors dans sa propre enquête, au risque de faire éclater l’harmonie familiale.

« Odile, qui, contrairement à Michel, vient d’un milieu privilégié, est devenue avocate pour une raison bien simple : amener devant les tribunaux ceux qui ont tué sa famille. À partir du moment où elle entre de plain-pied dans sa quête, tout le reste va être moins significatif pour elle. Elle croit que la justice va régler les choses et qu’elle guérira. Elle a des réflexes d’avocate ; elle va garder des secrets dans sa manche qu’elle va sortir à la dernière minute. Je rêve du jour où je vais pouvoir jouer le conflit d’intérêts entre Michel et Odile. »

Si Michel Duquesne est l’alter ego de Catherine Lafrance, Odile Imbault, mue par une soif de justice qui la poussera à poser des gestes risqués, ne serait-elle pas elle aussi un double littéraire de la romancière ?

« Peut-être que j’ai ce même désir de justice et qu’elle incarne une facette de ma personnalité, même si je n’ai jamais été attirée par le droit, répond Catherine Lafrance. Elle a une grande naïveté que j’admire, mais la vie aura raison de cette naïveté. Odile, c’est quelqu’un qui a de grands idéaux et qui ne s’enfarge pas dans les nuances, et moi, je m’amuse à déconstruire ça. Quand on a été journaliste, on ne peut plus voir la vie tout en noir ou tout en blanc, c’est impossible. »

La voix des victimes

Intrigué par le suicide en pleine heure de pointe du chirurgien cardiaque, le journaliste se lance dans une enquête qui le mène bientôt dans les hautes sphères de la politique, au provincial comme au fédéral, et de la pharmaceutique. Lui viendront en aide Linda Fasalli, directrice du département d’informatique, la journaliste Anne-Marie Bérubé, maintenant mutée à Québec, et William Latendresse, ex-directeur des communications de la SQ nouvellement arrivé au SPVM. Si le milieu qu’elle explore n’a rien à voir avec celui du précédent roman, Catherine Lafrance y traite implacablement du même sujet : l’aveuglement du pouvoir au détriment d’autrui.

« C’est souvent les mêmes qui payent, les gens vulnérables, dans ce cas-ci des gens hospitalisés, d’un certain âge. C’est sûr que c’est beaucoup relié à la pandémie, dont les premières victimes ont été les personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas assez de personnel dans les CHSLD. Pourquoi ? Parce qu’on met l’argent ailleurs. Je ne veux pas dire que c’est du crime organisé, mais c’est toujours à la base des décisions qui se prennent, que ce soit pour des raisons politiques, de pouvoir ou d’argent. C’est pour ça que j’ai commencé par l’impact sur les gens ; les victimes arrivent tôt dans le roman. Il y a d’abord le médecin, qui est en quelque sorte une victime, puis ça déboule avec les patients qui ont perdu la vie. »

Si elle met en scène dès les premières pages un suicide violent, l’autrice évite les détails sanglants et se concentre sur ce qui se passe dans la tête du suicidé : « Je prends toujours le point de vue des victimes parce que, contrairement au roman policier traditionnel, j’ai choisi de leur donner une voix afin qu’on sache dès le départ ce qu’elles subissent. Je dénonce le pouvoir, la tricherie, l’avidité, l’appât du gain, parce que pour moi, c’est affreux, c’est dans les pires défauts. Pourquoi c’est grave ? Parce que ç’a un impact sur les gens, sur leur vie. Et moi, quand j’étais journaliste, j’étais au service des gens. »

À quelques jours de l’arrivée de la deuxième enquête de Michel Duquesne en librairie, Catherine Lafrance, qui se dit comblée par sa carrière de romancière, annonce qu’elle prépare déjà le troisième tome, lequel se déroulera après la pandémie.

« J’avais établi que ce serait au moins une trilogie, mais il pourrait y avoir d’autres enquêtes. Je n’oserais pas dire que je suis dans ma zone de confort, mais je connais bien mes personnages parce que ça fait des années que je vis avec eux, alors je peux vraiment jouer avec la quête de chacun d’eux. »

L’autrice dévoile aussi qu’un producteur québécois connu, dont elle tait le nom, a acheté les droits pour porter à l’écran L’étonnante mémoire des glaces. D’ici l’annonce officielle, souhaitons que des maisons d’édition anglophones et étrangères découvrent le talent de Catherine Lafrance. Après tout, si les Camilla Läckberg, Arnaldur Indriðasson et Jo Nesbø enchantent les amateurs de polars scandinaves du monde entier, pourquoi ces derniers ne succomberaient-ils pas à l’exotisme du Nordic noir à la québécoise ?

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).

Le dernier souffle est le plus lourd Catherine Lafrance, Druide, Montréal, 2023, 410 pages. En librairie le 14 juin.