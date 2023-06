L’écrivain François Hébert n’est plus

L’écrivain, ancien critique littéraire au Devoir et professeur de littérature François Hébert s’est éteint à l’âge de 77 ans, mardi, des suites d’une pancréatite sévère.

Il faut célébrer son oeuvre « parce qu’elle est multiple, elle est cohérente, elle est belle », dit avec émotion Nathalie Watteyne, sa compagne.

M. Hébert, qui est né à Montréal, a dirigé la revue Liberté, en plus de publier une vingtaine de livres dont des recueils de poèmes, des essais et des romans. Son plus récent livre intitulé Frank va parler est paru en mars dernier.

Il a aussi enseigné la littérature à l’Université de Montréal de 1972 à 2006.

D’autres détails suivront.