à la messe des fous on va se marier un jour

Mélanie Béliveau est née à Victoriaville en 1976 et a grandi dans la région de Trois-Rivières. Médecin de famille, elle exerce en Estrie. D’aussi loin qu’elle se le rappelle, cette mère de quatre enfants est animée par l’écriture. Elle est l’autrice de deux recueils de poésie, Dans le ventre du vent, publié aux éditions Écrits des Forges, et La femme meurt en juillet, aux éditions Mains libres. Elle a également publié dans la revue Exit à l’été 2022 et a été nommée tout récemment finaliste au prix de la Métropole.