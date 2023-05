«Ici et seulement ici»: choeurs d’adolescents

« Je regarde quatre années à purger des peines que je ne pensais pas avoir commises, à me dépouiller de mes peaux mortes, à perdre mes illusions sur moi, sur le monde, et à enfin apprendre à désapprendre. Bref, je regarde Ici. Le lieu où on disparaît, où on assassine, où on révolutionne et où on naît tout à la fois. Pour peu qu’on y survive. » Le collège — ou le secondaire —, lieu de tous les possibles, sert de décor à une toute nouvelle histoire signée par l’autrice de la série La passe-miroir.

Christelle Dabos entre en littérature en 2012 alors qu’elle est lauréate du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard. Traduite en 20 langues, maintes fois récompensée, la tétralogie de Christelle Dabos n’a rien à envier à la série de J.K. Rowling, à qui elle a d’ailleurs été quelquefois comparée. Si l’autrice des Fiancés de l’hiver s’est jusqu’à maintenant épivardée dans la fantasy, elle s’éloigne de cet univers dans Ici et seulement ici, tout nouvel opus qui s’inscrit dans un réel identifiable. Scindé en trois parties, rythmées par les trimestres d’une année scolaire, le roman laisse place à plusieurs voix. Des adolescents se racontent à tour de rôle, s’épient, se questionnent et forment un microcosme touchant et percutant. Il y a Iris, petite qui entre dans ce nouveau monde avec une sensibilité à fleur de peau. Pierre, « l’impair, le valet de pique, le pouilleux », sortira de l’ombre et, à l’instar du joueur de flûte de Hamelin, saura rapailler et mener la foule au son du hautbois. Il y a aussi Guy, le cancre candide, Madeleine, la Choisie, qui traîne un don de guérisseuse, Thérèse, la remplaçante, qui observe cette faune hétéroclite, et le Club ultra-secret composé de ces « numéros », groupuscule qui surveille la fin du monde. Et entre ces voix résonnent celles de tant d’autres, notamment celles du Prince, de Sofie, de Louise, d’Émile, sans oublier ces traces de pas sur le plafond, ceux de Théophile, « l’élève à l’envers ». Les personnages entiers de Dabos se dévoilent au fil de ces pages, offrant, à petites doses, des bribes d’eux, laissant au lecteur la chance de tisser les liens qui se dessinent graduellement.

Une écriture de l’insaisissable

Si Dabos s’éloigne de la fantasy pure, elle s’amuse toutefois à saupoudrer son récit d’une aura mystérieuse, insaisissable, qui maintient le lecteur dans un état d’étrangeté. Elle raconte à demi-mot, laisse dans le sillage des personnages quelques émanations incertaines, qui invitent à tourner les pages. Sa façon de laisser de l’espace à l’incertain, aux non-dits, aux ambiguïtés tient à cette écriture unique, une plume polyvalente qui ouvre sur un univers connu, sans doute, mais jamais lu ainsi.

Une écriture fabuleuse et mouvante qui s’adapte à chaque personnage mis en scène et que l’on apprend à reconnaître grâce à leur langue aussi colorée que distincte l’une de l’autre. Iris, par exemple, se raconte avec poésie, dans des formulations aussi lumineuses que délicates. Guy se répand quant à lui dans des phrases savoureuses, grammaticalement déconstruites, à l’image de sa personnalité marginale. Avec Pierre, on entre, au contraire, dans un vocabulaire écorché, des tournures pleines de cambouis. Christelle Dabos offre ainsi un tableau à la fois dense et sensible de l’adolescence, un monde en soi, teinté naturellement de fantasy, dans lequel évolue une faune fragile qui avance à petits pas agités de grands doutes.



Ici et seulement ici ★★★★ Christelle Dabos, Gallimard, Paris, 2023, 256 pages