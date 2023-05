«Hier pour rien», Alain Raimbault

« Quelle situation étrange que de savoir ce qui va se produire, de connaître à l’avance la teneur des conversations. Je me sens comme un voleur. Très mal à l’aise. En faute. Détenteur d’une vérité, interdite, taboue », écrit dans son journal le narrateur d’Hier pour rien, le jour de son 44e anniversaire. Plutôt le jour où il vit une seconde fois son 44e anniversaire. S’inspirant de son expérience comme volontaire dans un CHSLD au plus fort de la pandémie, Alain Raimbault, écrivain français établi au Québec depuis 2011, offre un récit qui, malgré quelques digressions, ferait jubiler les producteurs de la série Black Mirror. En lice pour le prix littéraire Europe 1-GMF (une première pour un éditeur québécois), ce court roman, dans lequel l’auteur établit des parallèles avec Don Quichotte en plus d’esquisser de touchants portraits d’aînés et d’immigrants, aborde avec originalité les échecs et carences du système de la santé afin de mettre en lumière les impacts de la solitude, de l’isolement et du deuil.

Hier pour rien ★★★ 1/2 Alain Raimbault, L’instant même, Longueuil, 2023, 184 pages