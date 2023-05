Créée au théâtre de Quat’Sous en janvier dernier, la plus récente pièce de Jean-Philippe Baril Guérard imagine l’onde de choc que pourrait provoquer de nos jours la publication de L’origine des espèces (1859), de Darwin. Portée par un gigantesque raz-de-marée médiatique, où tous cèdent à l’« urgence » de prendre position, la théorie de l’évolution et de la sélection naturelle suscite l’ire des uns et des autres, nonchalants et militants, humanistes et terroristes, wokes et conspirationnistes, altermondialistes et politiques. Seuls les capitalistes voient dans cette tempête l’occasion rêvée de réaliser un maximum de profits. Gagné à leur cause, Darwin conclut : « La vérité, ça appartient à l’époque des journaux papier. Ici, maintenant, le vrai pis le faux chantent en harmonie. Plus c’est flou, plus le monde en parle. » On retrouve dans ce faux théâtre documentaire la finesse d’observation, la rigueur intellectuelle et la drôlerie propres à l’auteur, de même qu’un cynisme qui pousse au désespoir.

Vous êtes animal ★★★ Jean-Philippe Baril Guérard, Ta mère, Montréal, 2023, 176 pages