Après deux recueils de poésie (Les futurs disparus, autoédition, 2018 ; Inséparables distances, Écrits des Forges, 2022), Mélanie Noël signe un premier roman plus que prometteur dans lequel elle traite avec originalité des relations amoureuses, c’est-à-dire en traçant des parallèles avec le mode de vie hasardeux des tortues. « Les tortues qui vivent dans ma tête représentent quelque chose de plus grand que toi. Elles incarnent toutes mes histoires qui ne se sont pas rendues à la mer. » Ce « toi », c’est l’homme dont la narratrice aurait voulu s’éprendre après avoir été échaudée par l’Autre et avant de rencontrer celui qui deviendra son mari et le père de ses enfants. Entre leurs échanges sporadiques de textos, la narratrice, qui accuse quelques ressemblances avec l’autrice, se livre à un exercice d’introspection sous forme d’un monologue adressé à l’homme, demeuré près d’elle malgré la distance et les années, ainsi qu’à elle-même, et dont elle tire une conclusion d’une simplicité désarmante et d’une beauté enveloppante.

Debout dans vos absences ★★★★ Mélanie Noël, Hamac, Montréal, 2023, 194 pages