Marie-Hélène Voyer doublement couronnée au Gala du Prix des libraires

L’édition 2023 du Gala du Prix des libraires du Québec s’est tenue devant un auditoire de 500 personnes, soit le double de l’an dernier, au Club Soda jeudi soir. Pour la première fois de son histoire, le Prix des libraires a couronné un même lauréat dans deux catégories. Ainsi, Marie-Hélène Voyer a remporté les prix Essai Québec, pour L’habitude des ruines (Lux éditeur), et Poésie Québec, pour Mouron des champs (La Peuplade) ; les prix sont respectivement accompagnés d’une bourse de 5000 $ du Conseil des arts de Montréal et d’une bourse de 3000 $ offerte par l’Association des libraires du Québec.

Signalons également que Geneviève Bigué, lauréate dans le volet Bande dessinée adulte Québec pour Parfois les lacs brûlent (Front froid), prix accompagné d’une bourse de 3000 $ offerte par l’Association des libraires du Québec, avait remporté le prix de la Bande dessinée jeunesse 6-11 ans à titre d’illustratrice en février pour Quincaillerie Minville (La courte échelle), d’Alexandre Côté-Fournier. Quant au prix Hors Québec dans la catégorie Bande dessinée adulte, il a été remis à Nettoyage à sec (Rue de Sèvres), de Joris Mertens.

Pour ce qui est du prix Roman, nouvelles, récit Québec, c’est Dominique Scali qui s’est distinguée grâce à son ambitieux et imposant roman d’aventures Les marins ne savent pas nager (La Peuplade), sorti sept ans après son premier roman, À la recherche de New Babylon (La Peuplade, 2015). Le prix a valu à l’autrice une bourse de 10 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec. Son pendant Hors Québec a été remporté par Les abeilles grises (Liana Levi), du romancier ukrainien Andreï Kourkov.

Enfin, Eliane Ste-Marie, libraire à la librairie L’Exèdre, à Trois-Rivières, a obtenu le Prix d’excellence de l’Association des libraires du Québec et la bourse de 2000 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Chaque lauréat a reçu un trophée du sculpteur Louis-Georges L’Écuyer. Avec la verve qu’on lui connaît, la chroniqueuse et romancière Catherine Ethier a animé la soirée, sous la direction artistique de Véronique Marcotte et sur la composition musicale de Vincent Collard. Pour leur part, Irdens Exantus, Pascale Montreuil, Catherine Souffront et Elkahna Talbi ont lu des extraits des oeuvres primées. Diffusé en direct sur les plateformes YouTube et Facebook de l’Association des libraires du Québec, le gala est disponible en rattrapage sur les réseaux sociaux.