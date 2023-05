Stéphane Crête rapaille ici une quarantaine de textes rédigés entre 1997 et 2022. Dans une écriture maîtrisée, il aborde plusieurs sujets sans détour, ne s’enfarge dans aucune fleur pour dire — parfois gueuler à coups de gros sacres bien sentis — les travers d’une société. Les humoristes passent notamment sous le couperet dans « Le terrorisme comique ». Une lettre frondeuse, décapante, où l’auteur égratigne sans vergogne l’humoriste — par opposition au bouffon qui n’a plus rien à perdre —, un « modèle sur le plan de la réussite économique […] qui n’a aucune envie de bousculer l’ordre établi ». Se tenant loin de la langue de bois, Crête est aussi capable de douceur et de sensibilité. Il parle de l’importance du silence, ou encore de réelles relations humaines dans « Des nouvelles de moi », une lettre envoyée à un ami. Plus que simplement divertissant, Bien faire et se tenir en joie ouvre la voie à la discussion, à la réflexion, et saura susciter quelques affrontements, espérons-le, dans cette époque coincée.

Bien faire et se tenir en joie Morceaux choisis 1997-2022 ★★★★ Stéphane Crête, Éditions Somme toute, Montréal, 2023, 328 pages