C’est d’abord pour honorer la mémoire de sa grand-mère que Marine quitte la banlieue pour s’installer à Saint-Didace, petit village qui lui apparaît au premier coup d’oeil « comme un fossé dans le paysage ». Mais rapidement, entourée de quelques personnages aussi énigmatiques que typiques, elle devra se battre contre un projet domiciliaire qui viendrait transformer le village en banlieue. Une lutte qui est racontée en parallèle de celle vécue par les Didaciens quelque 80 ans plus tôt alors qu’ils se sont opposés au passage d’un chemin de fer. Dans Douze arpents, Marie-Hélène Sarrasin offre un récit en deux temps porté par ces villageois bousculés par la menace du progrès. Grâce à des personnages authentiques et imparfaits, l’autrice livre ici un portrait senti de l’étalement urbain et de ses lésions. L’ensemble reste toutefois prévisible et convenu, présenté dans un style alambiqué, brodé de tournures plaquées qui détonnent malheureusement dans cet univers aux contours si naturels.

Douze arpents ★★★ Marie-Hélène Sarrasin, Éditions Tête Première, Montréal, 2023, 208 pages