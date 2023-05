Avec Mama, Nathalie Doummar rend un vibrant hommage à ses racines égyptiennes, et plus précisément aux soeurs, mères, filles et cousines du vaste clan auquel elle appartient. La pièce se déroule dans la chambre principale d’un bungalow de banlieue où 12 femmes se relaient au chevet du patriarche mourant. Fait d’antagonisme et de sororité, de rires et de larmes, de secrets et de tabous, le huis clos aborde avec autant de légèreté que de pertinence le choc des générations et des mentalités. « Par la fenêtre du féminin, intime et singulier, on touche à un universel encore peu raconté. On secoue les stéréotypes dans lesquels on enferme celles dont on parle sans jamais leur donner la parole. Leurs histoires, dans toute leur pluralité et leur complexité, leur beauté et leurs écueils, existent enfin » , écrit la journaliste Rima Elkouri en postface du livre orné des illustrations émouvantes de Julia GR. Créée en septembre 2022, dans une mise en scène de Marie-Ève Milot, Mama sera reprise au théâtre Duceppe, au festival Juste pour rire, du 14 au 29 juillet

Mama ★★★★ Nathalie Doummar, Éditions du remue-ménage « La Nef », Montréal, 2023, 208 pages