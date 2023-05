«Ombre», de Maya Cousineau Mollen

Maya Cousineau Mollen est de la nation innue et cumule 25 ans d’expérience dans le monde autochtone. En 2019, elle publie Bréviaire du Matricule 082, chez Hannenorak, pour lequel elle remporte le prix Voix autochtones du Canada (ex aequo avec Marie-Andrée Gill). En 2022, paraît Enfants du lichen, pour lequel elle reçoit le Prix du Gouverneur général du Canada 2022 en poésie de langue française, ce qui fait d’elle la première artiste autochtone francophone à décrocher ce prix dans la catégorie Poésie. Maya occupe actuellement le poste de chargée de projet – Relations avec les Premiers Peuples à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, tout en continuant à donner des conférences partout au Québec et en Europe.