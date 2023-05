Se dire des mots doux

Cela m’est arrivé au moins mille fois : avoir soif, descendre dans la cuisine pour me verser de l’eau dans un gobelet, et une fois arrivée dans la pièce, oublier pourquoi j’y suis et plutôt arroser les plantes ou me mettre à faire la vaisselle. Ou alors, une autre variation du même genre : partir de chez moi pour la journée, franchir trois coins de rue, puis me rendre compte que j’ai oublié mon lunch. Ou alors, craindre de ne pas avoir barré la porte, ou éteint le four. Je reviens chaque fois sur mes pas.

Pas surprenant, donc, que je passe une partie de mes journées à chercher telle ou telle chose. Où ai-je donc mis ce rouge à lèvres ? Mon agenda ? Je vais régulièrement dans la section « messages envoyés » de mes courriels : je ne me fais pas confiance tellement je suis dans la lune. Ai-je bien envoyé ce courriel ? Je suis toujours en train de contre-vérifier mes agissements. Évidemment, ce faisant, je me tombe complètement sur les nerfs. Tellement de temps perdu à essayer de retrouver tel livre, telle robe, tel document. Je me maudis chaque fois viscéralement. Je me traite de tous les noms. Je n’aurais pas pu faire plus attention ? J’ai l’impression que tout le monde est plus à ses affaires que moi.

La semaine dernière, je ne trouvais plus mes clés avant de partir. J’ai cherché dans mes quelques sacs à main, dans mes poches de manteau. Elles n’étaient nulle part. Pas non plus sur ma commode ni sur ma table de cuisine. Je suis montée à l’étage : pas là non plus. Dix ou quinze minutes ont passé ainsi. J’ai donc, comme souvent, recommencé à fouiller dans des endroits où j’avais déjà regardé et, sans surprise, elles étaient dans le premier sac où j’avais jeté un coup d’oeil. Scénario connu. Ce qui n’était pas comme d’habitude, c’est que je me suis dit : « Ah, Chloé, cocotte, elles sont là ! » Je ne me suis pas traitée d’imbécile, de nounoune, de gourde ou de crisse de conne. Puis, je suis enfin partie de chez moi.

C’est en marchant vers mon rendez-vous que j’ai compris ce qui s’était passé. Un moment de bascule qui peut sembler anodin. Un revirement dans mon discours intérieur, provoqué sans doute par des années, voire des décennies à essayer d’apprendre à être douce avec moi, comme me l’ont conseillé à de nombreuses reprises plusieurs personnes qui m’aimaient, constatant l’intransigeance dont je faisais preuve à mon égard. C’est fou, la violence qu’on s’assène pour des choses aussi banales. Car il est normal de rater, d’échouer, mais je ne me suis jamais vraiment donné cette latitude, ce qui fait que j’accompagne mes échecs, mes ratages, petits ou grands, d’une grande dureté à mon égard.

Je ne sais pas si je vais y arriver, à conserver une certaine douceur envers moi. Je pars en voyage bientôt, j’ai fait ma valise du mieux que j’ai pu, mais j’oublierai sans doute des objets importants. J’espère que ça me fera sourire, et qu’à la place de me maudire, je me rappellerai que je suis chanceuse de me trouver là où je serai. Quand on se déteste, la haine prend, pour un instant, trop de place, et empêche d’avoir accès à la lumière.