«Granby au passé simple»: Akim Gagnon, écrivain des paradoxes

Akim Gagnon écrit comme il parle, dans une langue truffée d’images percutantes et éminemment drôles, qui s’enchaînent à un rythme aussi effréné qu’impressionnant.

Dans les premières pages de son second roman, Granby au passé simple, son protagoniste, un adolescent prénommé Akim Gagnon, compare tour à tour une visite impromptue de son père à une scène épique de The Good, the Bad and the Ugly, une conversation délicate à la situation d’un « chirurgien qui doit agir dans l’urgence pour ne pas perdre son patient » et une difficile manoeuvre de stationnement à un « husky qui tire un traîneau rempli de clients du Pied de Cochon ».

« J’aime écrire à partir d’une position d’inconfort, et travailler les métaphores, c’est comme être assis sur un bon banc avec un petit clou qui te pique le cul », raconte-t-il, attablé dans un bar de karaoké du Village, à Montréal, en faisant un clin d’oeil. « C’est une bonne métaphore, hein ? Ça peut à la fois être tellement quétaine et tellement précis, tu ne sais jamais si tu dois aimer ou haïr ça. J’essaie de faire un peu des deux. Il y a quelque chose de drôle, de pédant, de “mansplainer” à pousser comme ça la redondance. Mais ça permet aussi de faire surgir une émotion, qui relie l’idée et l’image. »

Les beautés de l’autofiction

Dans Granby au passé simple — une autofiction 100 % fictive —, Akim Gagnon renoue avec le personnage de son premier roman, Le cigare au bord des lèvres (La Mèche, 2022), pour mieux en expliquer la genèse, s’attardant cette fois à son enfance et à son adolescence dans une maison mobile en piètre état de Granby. « Quand j’ai retravaillé mon premier livre, j’ai enlevé beaucoup de trucs qui se passaient dans le passé pour me concentrer sur le présent. Mais j’ai un plaisir fou à replonger dans mes souvenirs. J’ai l’impression que les vieilles émotions sont plus riches en détails que ce qui m’arrive récemment. Ça me donne le recul nécessaire pour jouer, pour traficoter quelques trucs sans avoir peur de trahir quelqu’un. »

Cette histoire d’émancipation aurait effectivement de quoi heurter les sensibilités. Le quotidien que le jeune Akim partage avec son père — un homme qu’il adore, mais qui a un mal fou à gérer ses émotions et à agir en adulte — est pour le moins explosif et imprévisible. À défaut de pouvoir s’en extraire, le jeune homme trouve refuge dans le théâtre et le cinéma, et cherche à trouver sa voie dans une adolescence qui oscille entre états de grâce et méfiance, tendresse et anxiété, émancipation et peur de l’abandon.

Heureusement, le romancier n’est pas effrayé par le tumulte et la vulnérabilité. « J’ai décidé d’aller de l’avant avec mon projet lorsque j’ai entendu que les auteurs deviennent meilleurs quand leurs parents meurent, parce qu’ils peuvent enfin dévoiler leur vérité. Ça me rend triste. C’est à la fois irrespectueux pour les auteurs et pour les parents. J’ai la chance d’avoir un père compréhensif, qui se trouve privilégié d’avoir un regard sur lui à une période où il avait de la misère à se voir lui-même. Tout ça est romancé, évidemment, mais il l’a reçu comme je l’espérais, comme un cadeau. »

Le jeu des paradoxes

La littérature — et l’introspection qui vient avec elle — est arrivée un peu par hasard dans la vie d’Akim Gagnon, que l’on associe davantage à l’univers du cinéma et du vidéoclip. Auteur des courts métrages Fontaineblues (2017) et PUTSCH (2018), il a également collaboré, entre autres, avec son frère Karl Gagnon, alias VioleTT Pi, Klô Pelgag, Ariane Moffatt et Émile Bilodeau.

À 25 ans, il ouvre par hasard le roman Je suis un écrivain japonais (Boréal, 2008), de Dany Laferrière, qu’il dévore jusqu’à la dernière page. « C’est le premier livre de ma vie adulte que j’ai été capable de finir. Je n’avais pas l’impression qu’on me prenait pour un épais. On m’ouvrait la porte d’un monde que je croyais fermé, en me disant qu’avec de la patience et un peu d’écoute, je pouvais tout comprendre. C’est dans cette optique que j’ai envie d’écrire, avec des phrases courtes, directes, que tout le monde peut apprécier. »

En 2020, lorsque le monde entier a été mis sur pause, Akim Gagnon s’est laissé tenter par l’exercice de l’écriture, d’abord pour garder son cerveau actif, puis pour alimenter sa fibre créatrice. Il n’a plus jamais arrêté. « Je pense que je préfère ça au cinéma. Même si tu vas gratter dans des places sombres, il y a une sorte de bienveillance envers soi-même dans l’écriture. Il finit toujours par y avoir des craques dans lesquelles entre la lumière. »

Et puisque les paradoxes l’inspirent, l’écrivain a choisi, comme un clin d’oeil aux clichés associés au milieu du livre, d’écrire son deuxième roman entièrement au passé simple, temps de verbe réputé pompeux et inaccessible. « Ma version du passé simple n’était pas exactement celle du Bescherelle — il faudrait en parler aux correctrices —, mais ça fonctionnait assez bien dès le départ. Le défi était de rendre les jurons, de garder la même pensée, la simplicité du texte. Le passé simple peut faire peur ou donner l’impression que le livre est bon parce que l’auteur crée une distance avec le lecteur. Mais ça peut aussi fonctionner, secouer, faire rire. C’est à la fois une belle barrière et une porte grande ouverte. »

Granby au passé simple Akim Gagnon, La Mèche, Montréal, 2023, 416 pages