«Chère piscine»: l'emprise

Marie-Pier Favreau-Chalifour est une touche-à-tout. Diplômée de l’École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, elle a aussi fait des études en arts visuels à Concordia, en droit à l’Université de Montréal et en communications à l’UQAM. Travaillant dans le milieu culturel montréalais, la native de Magog révèle qu’elle souhaitait depuis longtemps devenir romancière. La voici enfin exaucée avec la parution de Chère piscine, huis clos mystérieux où une femme, Philippa, revient chez elle quelques mois après le suicide de son mari.

« J’ai plein d’échantillons de vie ; mes amis disent que j’ai eu neuf vies comme un chat ou que j’ai été une espionne avec différentes identités. Je pense que toutes ces expériences m’ont nourrie. Je m’inspire de choses réelles pour créer de la fiction. Dans l’écriture du roman, il y a aussi un travail d’actrice parce que j’ai créé un personnage qui est au “je”. Au fond, c’est comme si on était constamment avec le sous-texte du personnage », explique la primo-romancière, rencontrée au Devoir.

Se déroulant en pleine nuit, Chère piscine est un roman introspectif et atmosphérique où la narratrice se remémore la relation toxique qu’elle a vécue auprès de l’homme avec qui elle a partagé 10 ans de sa vie. Lui reviennent alors en tête des propos durs qu’il tenait à son endroit, le malaise qu’elle a éprouvé à leur première rencontre, des événements ayant causé la dégradation de leur union. Isolée dans cette maison à peine éclairée, Philippa sent une présence près d’elle.

« Même s’il y a peu de descriptions et qu’on est surtout dans l’intériorité, j’ai essayé d’avoir un rapport au corps, un ressenti de cette ambiance-là, de ce personnage-là. Je voulais faire en sorte que le monologue de Philippa puisse paraître comme un dialogue, qu’il y ait une espèce d’enchaînement, qu’il soit plus actif qu’une simple pensée intérieure. C’est un monologue qui est dirigé à quelqu’un, plus à elle-même qu’à son mari. »

Visite nocturne

Au cours de cette nuit qui ne s’annonçait pas si mouvementée, Philippa devra composer avec la présence d’une énigmatique jeune fille. Bientôt, elle se livrera avec l’intruse à une série de jeux violents, lesquels font écho à ce qu’elle a vécu auprès de son mari. Qui est donc cette jeune fille ? Est-elle seulement réelle ?

« Je ne sais pas qui est ce personnage-là ni comment j’en suis arrivée à ça. Je n’avais pas de point d’arrivée, c’était vraiment un exercice sensoriel. Au départ, il n’y avait pas de lieu, on était dans le noir, dans la tête du personnage. Peu à peu, la maison est apparue parce que je voulais la rattacher à une matérialité. Après ça, je me suis dit qu’il fallait bien qu’il y ait de l’action, qu’on secoue l’affaire. »

Et secouée, Philippa le sera à maintes reprises par cette jeune fille plus petite mais plus forte qu’elle. Annoncé comme un roman sur la reconstruction de soi, Chère piscine sera le théâtre d’une série d’épreuves, dont celle du feu et de l’eau, qui marqueront Philippa dans sa chair.

« Dans la dernière portion, dans les scènes de confrontation avec la jeune fille, je voulais explorer le rapport à la douleur versus l’engourdissement. C’est comme s’il y avait une recherche d’impact pour sortir de l’engourdissement, comme quand on fige au lieu de fuir. La reconstruction, c’est un peu un geste symbolique pour soi-même. Même mort, son mari continue de vivre en elle, à avoir de l’emprise sur elle. »

Sale nuit

Outre l’eau, ici passage vers un autre monde, la saleté tient un rôle de premier plan dans Chère piscine. À peine arrivée, Philippa veut changer de vêtements, prendre une douche. D’ailleurs, elle remarque que tout ce qui lui appartient est recouvert de poussière, comme si ses beaux-parents n’avaient fait qu’une partie du ménage en prenant tout ce qui avait appartenu à leur fils.

« Quelqu’un qui vit un traumatisme a parfois l’impression d’être sale. D’être confrontée à cette saleté la ramène à sa vision d’elle-même par rapport à son mari, à celle qu’elle pense que son mari a d’elle, que sa famille a d’elle. Je voulais montrer l’effet de la disparition, mais aussi jouer un peu. C’est lui qui est mort, mais c’est elle qui est en poussière. »

Tout au long du récit, Marie-Pier Favreau-Chalifour marche en équilibre entre le réalisme et l’onirisme, semant quelques pistes sur la présence et la nature des personnages qu’elle met en scène pour ensuite les brouiller.

« Je joue beaucoup avec ce qui se passe lors de cette nuit-là ; je voulais qu’on flotte entre deux mondes. C’était présent dès le début, mais avec Miruna Craciunescu, mon éditrice, on a essayé de rendre cet aspect-là à la fois plus apparent et plus subtil. J’ai donc travaillé le personnage de la jeune fille, parce que c’est lui qui drive le flirt avec le genre, qui maintient la tension du récit. Cela dit, je ne souhaitais pas faire quelque chose de fantastique ni de surnaturel. »

Si elle a attendu des années et essuyé des refus avant de pouvoir publier son premier roman, Marie-Pier Favreau-Chalifour n’a pas perdu de temps avant de se remettre à l’écriture : « Quand j’ai cru que Chère piscine était terminé, j’ai eu le goût d’écrire autre chose. J’ai donc un autre roman, dont on commence l’édition bientôt, qui devrait paraître l’année prochaine. Je ne sais pas si ce roman est né du premier ou si c’est seulement l’évolution de mon écriture, mais je dirais qu’il y a des thèmes récurrents, mais que ce n’est pas une suite. La différence entre le premier et le second, c’est que j’avais cette fois quelque chose de précis que je voulais amener. »

Chère piscine Marie-Pier Favreau-Chalifour, VLB éditeur, Montréal, 2023, 188 pages