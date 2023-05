Notre sélection jeunesse du mois de mai

La nuit de tous les possibles

Émilio rend visite à son grand-père dans cette maison entourée d’arbres immenses qui « ressemblent à des géants murmurant des secrets ». Chaque soir, l’aïeul raconte des histoires à son petit-fils attentif puis, par une nuit de pleine lune, alors que « les arbres et les buissons grouillent de bourdonnements, de bruissements, de frémissements, de petites lumières », Grand-Père propose de se rendre sur l’astre convoité. Dans Comment aller sur la Lune, l’Espagnol Nicolas Schuff poétise la relation privilégiée qu’entretiennent un grand-père et sa descendance. La personnalité du vieil homme, que rien ne semble pouvoir arrêter, un poète solitaire et aimant, tendre, fier, sauvage et sécurisant, enveloppe le récit d’une aura mystique qui donne envie de se retrouver dans ces lieux où tout est possible. Les tableaux d’Ana Sender assurent quant à eux un complément au texte, campent les personnages dans une nature luxuriante, voilée la nuit, mais perceptible grâce à la blancheur de la lune et à la voûte étoilée. À partir de trois ans.

Marie Fradette

Comment aller sur la Lune

★★★★

Nicolas Schuff et Ana Sender, traduit par Florent Grandin, Éditions Père Fouettard, Strasbourg, 2023, 40 pages

Kafka autrement

Perturbé par son manque d’inspiration, Franz Kafka sort se promener dans un parc de Berlin. Il y croise alors une fillette en pleurs qui lui raconte avoir perdu sa poupée. L’auteur la console en lui assurant qu’elle est plutôt partie en voyage et qu’elle lui écrira. Les jours qui suivent, Kafka, en postier volontaire, lui remet ainsi les missives de la voyageuse. Inspirée par un réel épisode vécu par l’auteur de La métamorphose, Larissa Theule présente avec Kafka et la poupée un portrait lumineux, tendre et moins connu de l’auteur — quoique Didier Lévy en ait aussi fait une adaptation chez Sarbacane en 2016. La narration entrecoupée de dialogues assure un rythme adapté à ces allers-retours entre la traversée de la poupée et les rencontres quotidiennes au parc. L’artiste Rebecca Green offre des illustrations expressives qui reprennent l’essentiel des mots de l’autrice tout en y ajoutant ici et là un oiseau, une souris, une feuille ballottée par le vent, ce qui contribue à nourrir ces instants du quotidien. À partir de quatre ans.

Marie Fradette

Kafka et la poupée

★★★1/2

Larissa Theule et Rebecca Green, traduit par Ilona Meyer et Caroline Drouault, Éditions des Éléphants, Paris, 2023, 48 pages

Notes de passages vers la Lune

Jean-Christophe Réhel nous a habitués à la mise en scène de personnages marginalisés qui, par leur sensibilité et leur regard original sur le monde, nous invitaient au coeur de l’humanité. Le plancher de la Lune, son second recueil de poésie jeunesse — après Peigner le feu (La courte échelle, 2019) —, nous propose une immersion dans le quotidien d’un enfant qui a des troubles d’apprentissage : « Le mot / Crocodile / Je ne suis pas capable de bien le lire // Le mot me mord la jambe chaque fois. » Plutôt que de faire une description laborieuse de jours en classe,Réhel télescope son personnage dans un univers où les images, souvent étonnantes, offrent un éclairage saisissant et empathique sur un réel qui semble parfois absurde : « Je n’y crois pas / Deux mots écrits de la même façon / Qui désignent deux choses tellement différentes / C’est comme si je te disais / Je t’aime / Mais que je parlais des miettes dans le grille-pain. » La vie dans la main de Réhel : une bouffée d’air frais. À partir de neuf ans.

Yannick Marcoux

Le plancher de la Lune

★★★1/2

Jean-Christophe Réhel, La courte échelle, Montréal, 2023, 90 pages

Un vase à moitié plein

L’anxiété chez les jeunes est de plus en plus abordée dans la littérature jeunesse, mais combien de livres sont campés « au pays des vases », près de la « vallée des éponges » et de la « forêt des vadrouilles » ? Le nouvel album de Catherine Lepage, L’histoire d’Henri, nous offre le récit d’un vase en proie à des débordements émotionnels, l’empêchant d’arborer les beaux bouquets qui ornent ses camarades : « Pour avoir d’aussi beaux bouquets, les vases ont besoin d’eau. Ils ne doivent être ni trop pleins ni trop vides. » Au gré de cette métaphore ingénieuse, Henri apprend à ne plus laisser « une petite goutte devenir un océan ». À cette mise en scène fantaisiste s’ajoute un univers visuel spectaculaire. Pigeant dans la généreuse palette de couleurs florales, les illustrations évoquent des fonds marins luxuriants ou d’irisées régions volcaniques. On défriche notre chemin de lecture parmi les images comme on plonge le nez dans un bouquet de fleurs : avec jouissance et volupté. À partir de quatre ans.

Yannick Marcoux

L’histoire d’Henri

★★★/1/2

Catherine Lepage, Comme des géants, Varennes, 2023, 48 pages