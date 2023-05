«Car toujours le silence tue»: les douleurs cachées de Jacques Higelin

Troubadour génial, lumineux, libre et sans frontière, Jacques Higelin a croqué dans la vie à pleines dents. Mais le « fou chantant » a gardé tout au long de son existence un lourd secret, jusqu’à sa mort le 6 avril 2018. Dans le livre Car toujours le silence tue, sa biographe et confidente, Valérie Lehoux, raconte les abus sexuels dont le géant de la chanson française fut victime pendant plusieurs années au début de l’adolescence.

Magnifiquement préfacé par Arthur H., le fils aîné de Jacques Higelin, l’ouvrage est écrit sur le ton de la confidence et de la réflexion. Plusieurs passages du livre retracent un certain nombre de cas récents de crimes sexuels commis sur les plus jeunes, notamment le récit de Camille Kouchner, La familia grande (Seuil). L’autrice reprend aussi les chiffres stupéfiants publiés en mars 2022 par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui évalue à plus de 160 000 le nombre de mineurs agressés chaque année en France.

Loin du sensationnalisme, la spécialiste de la chanson française àTélérama relate avec respect et finesse l’enfance de Jacques Higelin à Chelles, son village natal situé en Seine-et-Marne, marquée par l’emprise de « Bob le cascadeur », un grand gaillard dans la vingtaine charismatique et séducteur qui prendra sous son aile un jeune et frêle garçon en quête d’un père de substitution. « Mentor » avant de devenir son bourreau, Bob était un ami proche de sa famille. Il est mort en prison des années plus tard après avoir été condamné pour une sombre affaire de pédophilie.

Valérie Lehoux avait déjà cosigné en 2015 les mémoires de Jacques Higelin, Je vis pas ma vie, je la rêve (Fayard). Ensemble, ils avaient dépeint le destin exceptionnel d’un jeune écorché vif accroché à ses rêves. Subtilement, entre deux pages, le poète revenait en quelques mots chocs sur l’horreur vécue. « Comment peut-on violer un enfant ? Ceux qui le subissent se sentent salis. Et même, ils se sentent coupables. C’est fou. Je le sais. Je l’ai vécu. Pas besoin d’épiloguer », avait-il alors écrit sans ambiguïté en parlant du viol.

Les révélations courageuses de l’artiste alors âgé de 74 ans n’auront toutefois eu à l’époque que très peu d’effet, passant quasiment inaperçues, au grand dam du chanteur lui-même, qui aurait aimé secouer les esprits sur la tragédie des abus sexuels. C’était avant le mouvement #MeToo, avant la sortie du livre Le consentement (Grasset), de Vanessa Springora, sur l’affaire Matzneff, note la journaliste.

C’est pour en quelque sorte donner une voix aux victimes que Higelin demandera plus tard à Lehoux de revenir sur ce triste épisode de sa vie, mais seulement à titre posthume. La voilà qui tient donc sa promesse en publiant, cinq ans après la disparition du chanteur, ce livre qui trouve un écho dans le drame vécu par une autre célèbre artiste française, Barbara, que Jacques Higelin a d’ailleurs bien connue. Car comme l’interprète de L’aigle noir — qui n’évoquera l’inceste dont elle a été victime adolescente qu’après sa mort —, le poète livre du haut de son nuage un témoignage fort et poignant.

Car toujours le silence tue ★★★ Valérie Lehoux, Flammarion, Paris, 2023, 176 pages