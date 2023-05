«Le passager»: Western métaphysique

Au large de La Nouvelle-Orléans, en 1980, Robert Western, trente-sept ans, un ancien doctorant en physique devenu coureur automobile en Europe, est plongeur de récupération professionnel. Au fond de l’eau, il retrouve neuf cadavres gisant dans la carlingue d’un jet privé. Mais la boîte noire — le récit du vol — et un passager semblent manquer.

C’est le premier des mystères obsédants qui alimentent les 500 pages du Passager, le onzième titre de Cormac McCarthy. On en trouve bien d’autres dans ce roman aussi complexe que troublant, thriller métaphysique qui nous hante et qui explore les thèmes du deuil, du temps, de la physique quantique, du sens de la vie et de la nature de la conscience.

Amoureux de sa soeur, Alicia, génie des mathématiques d’une grande beauté et torturée par des hallucinations jusqu’à son suicide dix ans plus tôt, Robert sait que « la beauté a le pouvoir d’engendrer un deuil hors de portée des autres tragédies ».

Depuis qu’il l’avait vue interpréter à treize ans, toge de drap blanc sur le dos et couronne de chèvrefeuille dans les cheveux, le personnage de Médée — dans la version d’Euripide —, il avait su qu’il était perdu et que « sa vie ne lui appartenait plus ».

À cela s’ajoute une couche d’angoisse : frère et soeur semblent tous les deux hantés par l’héritage de leur père, un physicien qui a contribué au développement de la bombe atomique. Et en ce sens n’excluent pas la possibilité d’une malédiction.

Long silence

Connu pour ses westerns modernes et ensanglantés campés dans le Sud-Ouest américain — de L’obscurité du dehors à Méridien de sang —, Cormac McCarthy, 89 ans, n’avait pas donné signe de vie depuis la sortie en 2006 de La route, un road trip postapocalyptique qui lui a valu le prix Pulitzer et un immense succès planétaire.

Seize ans plus tard, il est revenu coup sur coup avec deux romans, Le passager et Stella Maris (à paraître en traduction en juin). Un diptyque assez différent des livres précédents de ce lecteur de Dostoïevski, de Faulkner, de Melville et des tragédiens grecs, dont les romans puisent souvent dans un inventaire de crimes droit sortis de l’Ancien Testament : meurtre, viol, cannibalisme, nécrophilie, inceste.

Avec Salinger et Pynchon, Cormac McCarthy est l’un des piliers les plus discrets de la littérature américaine, n’ayant accordé qu’une poignée d’entrevues depuis la publication de son premier roman, Le gardien du verger, en 1965.

Les « visions » hallucinées d’Alicia, dans Le passager, feront écho à l’itinéraire erratique de Bobby Western, pourchassé autant par les autorités américaines que par le fantôme de sa soeur. Une dérive qui le mènera en Idaho, au Wyoming et au Wisconsin — où était internée Alicia —, de cabanes abandonnées en chambres de motel, au volant de sa Maserati ou d’un vieux pick-up.

Sa fuite va le mener jusqu’à Formentera, une île des Baléares située en face d’Ibiza, dans le grenier d’un vieux moulin, où il cherchera sans espoir à cuver sa peine innommable et à se faire oublier du monde. « Tout le bien du monde ne suffit pas à effacer une catastrophe. Seule une pire catastrophe parvient à l’effacer. »

Mieux encore : « La vérité du monde constitue une vision si terrifiante qu’elle fait pâlir les prophéties du plus lugubre des augures que la Terre ait jamais portés. Une fois qu’on l’a admis, l’idée que tout cela sera un jour réduit en poussière et éparpillé dans le néant devient moins une prophétie qu’une promesse. »

Une « vraie épidémie de mystères », un roman somptueux presque sans violence. Mais sombre, terriblement sombre. Une sorte de testament nihiliste traversé d’une solitude profonde et sans remède.

Le passager ★★★★ Cormac McCarthy, traduit de l’anglais (États-Unis) par Serge Chauvin, L’Olivier, Paris, 2023, 544 pages