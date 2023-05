«Le silence»: l’usine à haine

Depuis le somptueux et protéiforme Après la chute (Since We Fell) paru en français en 2017, Dennis Lehane n’a plus rien publié. On sait qu’il a surtout travaillé comme auteur et scénariste pour des séries télévisées (Mr. Mercedes, The Outsider, Black Bird), en plus de donner quelques ateliers de création littéraire. Mais pas de roman jusqu’au Silence qui arrive lundi dans les bacs des libraires après avoir créé un choc aux États-Unis et en France.

En surface, cette tragique histoire est celle de Mary Pat Fennessy, une femme du quartier populaire de Southie (South Boston) qui recherche désespérément sa fille disparue. Nous sommes en 1974 et le contexte général est à l’affrontement depuis qu’un juge fédéral a décrété la déségrégation des écoles de la région de Boston.

Jules, sa fille de dix-sept ans, disparaît donc alors que se prépare une manif monstre pour contrer le « busing », cette mesure qui force le transport d’élèves de quartiers blancs vers des écoles situées dans des quartiers noirs. Et l’inverse. Historiquement, les heurts furent très violents, et Dennis Lehane raconte lui-même avoir vécu un épisode traumatisant qui l’a profondément marqué lorsqu’il était à peine âgé de neuf ans. Mais Le silence va beaucoup plus loin que de souligner cet autre épisode tumultueux de l’histoire récente de nos voisins du Sud. Le roman de Lehane raconte plutôt comment on met en place et fait fonctionner une usine à haine.

C’est que la vie est difficile dans le quartier de Southie, où l’avenir n’est reluisant pour personne. Pourtant, la communauté survit, soudée par une sorte de sentiment d’appartenance rapprochant la grande majorité des descendants d’immigrants irlandais qui vivent dans le secteur. Même si l’horizon bouché ne laisse espérer rien de différent dans un avenir prévisible. Petits métiers, petits salaires, petites vies. Quand on est né pour un p’tit pain…

Mais Mary Pat veut retrouver sa fille. Alors que tout le monde autour lui dit que ce n’est pas le moment et qu’il faut plutôt s’opposer au « busing » pour que personne ne vienne mettre son nez dans le quartier pour voir comment les choses se passent réellement. Et c’est là qu’elle découvre à qui profite l’usine à haine… et qu’elle dirigera ensuite toute son énergie contre le cartel de petits pégreux qui entretient le système.

Mary Pat Fennessy est un personnage fabuleux, d’une détermination qui fait penser aux grandes tragédies grecques. Une fois qu’elle aura saisi qui manipule qui et quoi, elle n’arrêtera plus. L’écriture de Dennis Lehane, brillamment rendue par la traduction, est d’un rythme époustouflant qui sait nous faire vibrer à différents niveaux. Celui de l’intime devant l’intensité du drame que vit Mary Pat, tout comme celui de la tragédie collective qui se joue sous nos yeux. Un grand livre. Qui sera sans aucun doute porté à l’écran, comme Mystic River et plusieurs autres livres de Lehane.

Le silence ★★★★ 1/2 Dennis Lehane, traduit par François Happe, Gallmeister, Paris, 2023, 448 pages