À l’occasion du Mois de la poésie, Le Devoir, avec la complicité du Bureau des affaires poétiques, donne à lire un poème chaque semaine. Pour cette première de cinq semaines : L’escamoteur, de Lux.

On m’a demandé d’écrire un poème ici.

Le thème : Folie douce



Avant de me lancer, j’ai fouillé dans mes notes. En parcourant les kilomètres de pages de ma bibliothèque, j’empruntais des routes connues et sécuritaires.



Je cherchais une citation

Quelque chose d’intelligent, de sérieux

Quelque chose de solide

Oh, j’en ai trouvé plusieurs, rien pour moi



Alors



j’ai pensé aux fous

C’est quoi

un fou. C’est quoi la doux

C’est quoi

la

folie

c’est quoi

la folie doux

C’est quoi la

folie doux

C’est quoi

la folie

c’est quoi

la folie, c’est quoi

la folie,

c’est

quoi la

folie, c’est quoi la folie, c’est quoi

la

folie, c’est quoi la folie

c’est quoi la

folie, c’est quoi la folie

douceur, c’est quoi

la folie, c’est quoi la doux

C’est quoi la

folie, c’est quoi la

folie,

c’est quoi la

folie,

c’est

quoi

la folie, c’est quoi la



Et c’est là que je me suis rappelé la fois où ce gars repeinturait mon salon. Ses bottes bien ancrées, en équilibre sur les barreaux d’une échelle posée sur le rebord de la fenêtre d’un côté, sur la rampe de l’escalier de l’autre, il peinturait comme ça, avec sa perche et son rouleau, une volée de marches sous lui. Il me racontait qu’un scénariste avait un jour été les voir, lui et ses amis, pour savoir comment ça pensait, un fou. Il riait en me disant cela, tout en continuant d’étendre un bleu indigo sur le mur. Je n’écoutais pas grand-chose de son histoire, ne regardant que l’échelle qui bougeait un peu au gré de ses déplacements. Il riait en disant qu’il était déjà tombé de bien plus haut, de ne pas m’en faire pour lui. À la fin, il m’indiqua un petit coin où le bleu débordait sur le cadre de fenêtre. En remettant son manteau, il ajouta qu’il avait fait exprès. Pour que je me souvienne qu’il n’était pas le meilleur.



J’ai oublié son nom.



Il fut l’un de mes premiers mentors en art-performance, à son insu. Un jour, peut-être, je vous raconterai une fois où j’ai dépassé du cadre auss

Biographie Lux est un·e poète, musicien·ne-catastrophe, et animateur·ice d’ateliers d’écriture. Iel a grandi en Abitibi et vit maintenant à Québec. Lux a cofondé le Collectif RAMEN. Iel déclame des poèmes inédits, souvent improvisés. L’art performance et la poésie teintent la plupart de ses actions quotidiennes.