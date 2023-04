«Quatre clémentines éparpillées»: rire et laisser vivre

Au départ, Quatre clémentines éparpillées devait être un roman sur la solitude où Élyse A. Héroux mettait en scène Nathalie, une trentenaire au caractère sombre ayant décidé de se couper du monde, et Jocelyne, dite madame Giffard, une charmante veuve octogénaire vivant avec son épagneul papillon pure race, Raimbert Duquette.

« J’ai écrit 100 millions d’autres affaires sans intérêt qu’on ne verra jamais, mais dans un écrit pour publication, je pense que c’est la première fois que j’utilisais la technique de la situation initiale : une vieille madame tombe à terre, et celle qui a l’air bête est pognée avec le chien », explique l’autrice, rencontrée au Devoir.

En cours d’écriture, la romancière a ressenti l’envie de développer les personnages de la propriétaire de l’immeuble, Doris, absente le jour où Jocelyne a laissé échapper ses courses sous le regard de Nathalie, et de Fabienne, qui n’apparaissait que sur les photos dans le corridor de la vieille dame. S’est alors installée l’idée d’un roman choral. Doris est ainsi devenue une fringante quinquagénaire travaillant comme infirmière dans une résidence pour personnes âgées, et Fabienne, une ex-danseuse étoile ayant fait carrière à Londres en pleine crise de la quarantaine.

En résulte un roman au titre délicieux, Quatre clémentines éparpillées, lequel évoque un concentré de soleil joyeusement acidulé, où quatre femmes voient leur vie chamboulée par l’hospitalisation de l’une d’entre elles. Un récit printanier porté par un choeur féminin qui fait du bien, qui fait rire, où il n’y a pas de méchants, sauf la vie qui apporte son lot de tracas.

« Je connais ma tendance à écrire du lourd parce que je suis une grande émotive, une hypersensible. Je peux aller facilement dans le drame, manipuler le lecteur, tirer les larmes, mais je ne voulais pas aller là-dedans parce que, dans la vie, je suis quelqu’un d’assez comique qui aime faire rire et faire du bien… sans être une mère Teresa comme Doris ! »

Nous, les femmes

Tandis que Quatre clémentines éparpillées se transformait en roman choral, le thème initial, la solitude, a fait place à celui du vieillissement. Plus particulièrement celui du tabou du vieillissement des femmes. Un thème cher au coeur de l’autrice.

« J’aurai 48 ans dans quelques jours. Je n’ai pas fini de travailler sur ce thème parce que je fais face à ça. Je vis une seconde adolescence : je n’ai plus d’enfant à la maison, je suis célibataire. J’arrive dans une espèce de nouvelle vingtaine où je me redéfinis, où je suis très heureuse, mais qu’est-ce que la culture me renvoie ? “T’es un peu vieille, t’as les cheveux blancs, t’es un peu molle, t’as plus de pertinence, c’est quoi ça, ces nouveaux rêves, ces nouveaux projets ?” Au fil de mes réflexions, j’ai compris que j’avais seulement à inventer ma façon d’avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans… Il y a plein de femmes qui ont des projets, des rêves et des passions à plus de 60 ans, 70 ans. Les vivants vivent ! »

Avec ce troisième roman, l’autrice souhaitait également proposer des personnages féminins qui, bien que devant composer avec le vieillissement, la maladie, le changement de carrière, la solitude, sont des modèles positifs auxquels les femmes peuvent s’identifier.

« Je sais que je ne suis pas la seule à le faire, car on le fait de plus en plus dans les oeuvres, mais malgré ça, je ne me vois pas dans les oeuvres. Le casting convenu des femmes, soit la mère, soit la vieille pute, soit la grand-mère, soit la divorcée en ménopause, soit la maman qui ne se comprend plus quand les enfants s’en vont, ça se peut-tu qu’on soit tannées ? C’est bien, tout ça, la maternité, la famille, la carrière… mais peut-on arrêter de nous “caster” dans des rôles de grand-mère dès qu’on a passé 32 ans ? »

Pause salutaire

Après avoir publié deux romans, Les bonheurs caducs (Québec Amérique, 2015), portrait d’une jeune femme sombrant vers la dépression campé dans le monde de l’édition, et Mara M. (Les Éditions de l’Homme, 2017), où elle relatait sa propre expérience de jeune mère de famille monoparentale, Élyse A. Héroux, réviseure de profession, s’est tournée vers la biographie. On lui doit notamment Pauline Marois. Au-delà du pouvoir (Québec Amérique, 2020), qu’elle a écrit en collaboration avec Laurent Émond.

« À cette période-là, je ne voulais plus écrire de fiction, j’avais besoin d’une pause. J’ai eu une intense période de biographe qui m’a apporté beaucoup. J’avais ce privilège de recevoir les confidences de gens que je respectais et admirais. C’était merveilleux comme aventure et tellement nourrissant. »

Il y a fort à parier que c’est grâce à cette expérience qu’elle a développé ce don de créer différentes voix crédibles et distinctes, avec chacune sa couleur, son souffle, sa syntaxe, ses expressions, ses tics langagiers : « Incarner ma plume avec des voix différentes, je le faisais déjà parce qu’en édition et en révision linguistique, il faut parfois proposer de nouvelles phrases, s’adapter à la langue du texte dans lequel on travaille. C’est clair que d’écrire en faisant croire au lecteur que je suis un tel ou une telle, ça a affiné cette capacité d’être une plume caméléon. Et là, avec quatre personnages, j’allais me gâter ! »

En revenant à la fiction, Élyse A. Héroux a voulu marquer une rupture avec ses précédents romans, sans pour autant les renier, en abordant des sujets graves avec une approche plus légère qu’auparavant. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle cite un extrait d’une chanson de Cabaret, comédie musicale de Bob Fosse, où brillait Liza Minnelli en danseuse d’un club miteux de Berlin en pleine montée du nazisme : « What good is sitting / alone in your room ? // Come hear the music play // Life is a cabaret, old chum // Come to the cabaret. »

« Cabaret, c’est heavy metal, et la scène finale, ça fesse, mais il y a aussi beaucoup de joie, de beauté et de résistance. Je pense qu’insister pour être joyeux, c’est un acte de résistance. Et c’est ça que je veux faire. J’ai l’impression qu’avec ce roman-là, j’ai vraiment trouvé ma voix, que je me lance dans une façon d’écrire différente. Mon rapport à l’écriture a changé. J’ai des intentions vraiment différentes. Je veux vraiment faire des livres qui font du bien et que leur lecture soit un moment de bonne humeur dans la journée », conclut la romancière.

Quatre clémentines éparpillées Élyse A. Héroux, Édito, Montréal, 2023, 336 pages. À paraître le 3 mai.