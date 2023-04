Italo Calvino ou la posture de l’écureuil

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, une des figures majeures de la littérature italienne du XXe siècle, Italo Calvino (1923-1985), celui qui, d’un livre à l’autre, se plaisait à brouiller les pistes, à explorer tous les styles et surtout à déjouer les attentes de ses lecteurs, qui ne savaient jamais trop à quoi s’attendre. Et qui s’en réjouissaient.

En 1981, au moment de la parution de la traduction française de Si par une nuit d’hiver un voyageur (1979), brillant exercice de style contenant dix débuts de roman, l’essayiste François Ricard avait parfaitement résumé la singularité de l’écrivain Italo Calvino : « Savez-vous comment reconnaître à coup sûr qu’un livre est de la plume d’Italo Calvino ? Lisez les premières pages : si cela ne ressemble en rien à ce que vous avez déjà lu de Calvino, alors vous pouvez vous dire sans risque de vous tromper que c’est bel et bien du Calvino. » Ricard affirmait aussi que son oeuvre était comparable à Dieu, soit « nulle part et partout » à la fois.

D’autres ont qualifié Calvino d’« écureuil de la plume », curieux de tout, fasciné par les grandes épopées et les contes folkloriques, le courant néoréaliste et la science-fiction, la bande dessinée et la poésie. Sans compter qu’il fut un éditeur rigoureux, un intellectuel redoutable (ayant souvent croisé le fer avec Pier Paolo Pasolini), du côté de la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, militant au Parti communiste italien jusqu’à l’invasion de la Hongrie en 1956 et, vers la fin de sa vie, fasciné par les excentricités de l’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo).

Écrivain tous azimuts

Lui qui maîtrisait assez bien le français pour nourrir des complicités avec Georges Perec et Jean-Paul Sartre, en plus de jeter un oeil aiguisé sur les traductions françaises de plusieurs de ses romans, il n’a pas eu besoin de la caution de l’Oulipo pour composer ses propres audaces. Au début de sa carrière littéraire, en phase avec la misère (matérielle et morale) qui régnait en Italie après 1945, ses premiers romans sont inspirés du pessimisme ambiant, de ses expériences personnelles pendant la guerre (Le sentier des nids d’araignées, 1947), succombant assez vite aux plaisirs de la satire sociale et politique (La spéculation immobilière, 1957 ; La journée d’un scrutateur, 1963).

Or, cet « écureuil », né à Cuba de parents scientifiques qui vont vite retourner en Italie après sa naissance, ne peut se résoudre à creuser qu’un seul sillon, ou à observer le monde avec la même lorgnette. Selon lui, les fables en disent autant, sinon plus, sur le présent que bien des rassemblements politiques. C’est ce qui a fait de lui un véritable touche-à-tout, maniant tous les instruments à sa portée avec une élégance rare.

Son éclectisme, qui ne manquait pas de déstabiliser, s’appuyait sur un esprit singulier, une curiosité insatiable, faisant de lui « à la fois un grand écrivain et un grand intellectuel », selon Jean-François Chassay, professeur au Département d’études littéraires de l’UQAM pour encore quelques mois, à l’aube d’une retraite bien méritée. Italo Calvino compte parmi ses auteurs préférés, découvert au moment de sa thèse de doctorat sur Georges Perec, admiré depuis sa lecture de Si par une nuit d’hiver un voyageur, qu’il résume à un « éblouissement ».

Pour Jean-François Chassay, « c’est sans doute un peu convenu de dire de Calvino qu’il était intelligent, mais en plus, dans son cas, il possédait une véritable intelligence littéraire ». Elle se déployait de plusieurs façons. « Il avait une grande capacité à sentir son époque, même dans des textes très allégoriques, et savait manier une ironie mordante, une sorte de recul dans sa façon de penser son rapport au monde, à ses personnages, et à la société. »

Cette analyse est partagée par Eugenio Bolongaro, professeur en études italiennes à l’Université McGill. Sa découverte d’Italo Calvino remonte à son baccalauréat à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. Il était un jour tombé sur une traduction anglaise des Villes invisibles (1972) dans une librairie, encore et toujours son livre préféré d’un écrivain dont il est maintenant un spécialiste. Auteur de plusieurs articles et essais, dont Italo Calvino and the Compass of Literature (University of Toronto Press, 2003), le professeur souligne lui aussi « sa contribution unique à la compréhension du monde », tout cela à travers des oeuvres « qui montrent des choses que l’on ne peut voir autrement que grâce à la littérature ».

Calvino, ce passionné de Raymond Queneau et des séminaires du sémiologue Roland Barthes — il passera de nombreuses années à Paris avant son décès à la suite d’une hémorragie cérébrale en 1985 —, aimait puiser à toutes les sources littéraires pour mieux nourrir son imaginaire. D’où sa fascination pour les légendes folkloriques, fouillant dans le vaste corpus des contes italiens pour mieux les faire connaître à ses compatriotes, et s’en inspirer pour les distiller à travers son oeuvre. Plus tard regroupée sous le titre Nos aïeux, cette trilogie fantastique (Le vicomte pourfendu, 1952 ; Le baron perché, 1957 ; Le chevalier inexistant, 1959) illustre bien sa maîtrise de l’allégorie.

Italo l’explorateur

Calvino est aussi fasciné par les voyages, lorgnant même du côté des aventures de Marco Polo pour signer une autre réussite : Les villes invisibles. Cette cartographie de 52 villes du futur, sorties de son imaginaire foisonnant, mais prenant aussi racine dans le réel, explore le thème de la mémoire.Un livre qui a beaucoup marqué Olivier Ducas, acteur, dramaturge et codirecteur du Théâtre de La Pire Espèce, au point de s’en inspirer pour le spectacle Villes, créé en 2014.

Adepte d’une pratique théâtrale qui privilégie la forme et les objets, Olivier Ducas, pour qui Si par une nuit d’hiver un voyageur fut une révélation pendant ses études collégiales, a vu plus tard toute la richesse que recelait Les villes invisibles. « Ce n’était pas une adaptation théâtrale, tient-il à préciser. Pour Calvino, les villes sont des effigies, et comme pour les objets, elles prennent une valeur symbolique. Un élément représente toujours plus qu’une chose ; un arbre en plastique peut faire apparaître une forêt. »

Olivier Ducas a vu en Calvino « un matériau artistique malléable » grâce à sa singularité, un écrivain « refusant de décrire les choses comme le faisaient les auteurs du XIXe siècle, cherchant toujours les mots justes… et souhaitant le faire avec le moins de mots possible ».

Cette volonté d’épuration trouve son explication dans la tradition littéraire italienne, selon Eugenio Bolongaro. « Pour les écrivains italiens, la nouvelle n’est pas un texte isolé, souligne le spécialiste. Elle fait partie d’une série, d’une mosaïque, et c’est pour cette raison que mes étudiants s’intéressent à Calvino. Ça semble simple et court en apparence, mais plus on en discute, plus mes étudiants découvrent des nuances dans plusieurs de ses livres, dont Palomar (1983), le dernier publié de son vivant. »

Si Calvino fut souvent jugé peu affable, plus à l’aise dans le monde des livres, sa générosité était débordante dans son oeuvre, éclatée, pourrait-on dire. Jean-François Chassay admire le côté visionnaire de ses textes critiques et ses conférences (« Dans Cybernétique et fantasmes, écrit en 1967, il anticipe déjà le rôle des machines et des logiciels dans l’écriture. »), et constate l’impossibilité d’établir un palmarès de ses oeuvres, tant elles sont radicalement différentes, prenant pour exemple Cosmicomics (1965). « Le narrateur a l’âge de l’univers et il décrit de manière très scientifique l’histoire des galaxies, des dinosaures, mais tout en étant dans l’ordre de la fable. »

Près de 40 ans après sa mort, Calvino a encore beaucoup à dire sur le temps présent, selon Eugenio Bolongaro. « Il pose sans cesse la question : dans quel monde voulons-nous vivre ? Pour réussir à le changer, et à agir de manière efficace, il est convaincu qu’il faut d’abord essayer de le comprendre. »

Extraits « Si je te dis que la ville à laquelle tend mon voyage est discontinue dans l’espace et dans le temps, plus ou moins marquée ici et là, tu ne dois pas en conclure qu’on doive cesser de la chercher. » Italo Calvino, Les villes invisibles « Lire, c’est aller à la rencontre d’une chose qui va exister. » Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur « Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire. » « Un classique est une oeuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques, dont elle se débarrasse continuellement. » Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques ?