«Les dangers de fumer au lit»: les danses macabres de Mariana Enriquez

Son style crépusculaire, sordide mélange d’horreur, de fantastique, d’histoire et de politique, a été comparé aux plus grands maîtres du surnaturel, de Stephen King à Cormac McCarthy, en passant par Ernesto Sábato et Edgar Allan Poe. Mariana Enriquez est de ces voix uniques que l’on s’évertue sans succès à classifier, comme si l’on doutait qu’une telle créativité, lucide, gothique, résolument punk, puisse être autre chose que la somme de siècles d’innovations et de génies littéraires.

Avec le recueil de nouvelles Les dangers de fumer au lit, qui fait suite à la réédition, aux éditions Alto, du roman-phénomène Notre part de nuitplus tôt cet hiver, l’écrivaine argentine réaffirme la souveraineté de son imaginaire, dénouant les mailles et les codes de l’horreur pour y insérer le fardeau d’un peuple brisé par des années de dictature, de cruauté, d’injustices et de censure.

Composé de douze histoires, le recueil met en scène les fantômes, les victimes, les opprimés d’une histoire de corruption et de violence menée par des hommes capables des pires horreurs pour préserver leur pouvoir et maintenir leur statu quo. L’écrivaine embrasse tour à tour le spiritisme, la sorcellerie, le sexe, le cannibalisme et la métaphysique pour former une grande danse aussi macabre qu’envoûtante.

Dans les nouvelles de Mariana Enriquez, les enfants grandissent et les gens disparaissent, mais les traumas restent et se transmettent, telle une malédiction, à travers les lignées de femmes, de génération en génération. Des femmes torturées, affamées, en colère, vivantes en somme, qui envoûtent et effraient, vectrices de vertiges, de désirs, de hontes, de chocs. Les techniques de répression de la dictature — viols, propagande, politiques de disparitions forcées — prennent la forme de fantômes, de phobies, de dérapages et autres mécanismes horrifiques aussi efficaces que pertinents.

Dans Les petits revenants, des enfants morts ou disparus sans laisser de trace réapparaissent dans les parcs de Buenos Aires, physiquement intacts mais dénués d’âme. Dans Le puits, une jeune femme écrasée par le poids de peurs irrationnelles découvre qu’elle a été offerte en pâture aux démons pour libérer ses aïeules. Dans Le chariot, l’autrice explore l’intersectionnalité des rapports de genre et de classe à travers la défécation d’un clochard dans un quartier de proximité. Ailleurs, deux admiratrices prennent à la lettre les paroles de chansons de leur idole et lui dévorent les entrailles, dans un hommage des plus radicaux, et une jeune femme est poursuivie par le cadavre en lambeaux de son arrière-grand-tante, décédée alors qu’elle n’était qu’un bébé.

Celle que l’on surnomme « la sombre impératrice de la littérature sud-américaine » surprend par la sobriété de sa plume, pourtant évocatrice et brûlante, et son ton franc et simple, qui détonnent autant qu’ils servent l’amplitude et l’impétuosité de son imaginaire. Une écrivaine au sommet de son art.

Les dangers de fumer au lit ★★★★ Mariana Enriquez, traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet, Alto, Montréal, 2023, 200 pages